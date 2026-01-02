Toyota бросает вызов Ferrari и Bentley и выходит в ультралюкс Сегодня 05:43 — Технологии&Авто

Toyota объявила об амбициозном выходе в сегмент ультрароскошных и высокопроизводительных автомобилей, непосредственно нацеливаясь на Ferrari, Bentley и Rolls-Royce. Компания представила сразу три флагманских модели — GR GT, электрического преемника легендарного Lexus LFA и новый премиальный проект под брендом Century.

В Toyota подчеркивают, что эти авто должны стать вершиной инженерных и дизайнерских возможностей концерна. Главный бренд-директор компании Саймон Хамфрис назвал новинки «автомобильной вершиной» для подразделений GR и Lexus, отметив, что речь идет не об имиджевых концептах, а о полноценных серийных моделях.

GR GT станет первым автомобилем Toyota с полностью алюминиевым шасси и уникальным гибридным V8, который не будет использоваться в других моделях бренда. Запуск дорожной версии намечен на 2027 год, а гоночный вариант GR GT3 может появиться вскоре после этого.

Новый Lexus LFA, в свою очередь, станет полностью электрическим и откажется от двигателя внутреннего сгорания. Ожидается, что суперкар выйдет на рынок не раньше 2028 года и должен задать новые стандарты производительности в электрическом премиум-сегменте.

Параллельно Toyota трансформирует бренд Century, готовя его к прямой конкуренции с Rolls-Royce и Bentley. По данным Nikkei Asia, в ближайшие годы под этой маркой может появиться ультрароскошное купе с технологическими решениями, заимствованными у GR GT и LFA. Цены новинок, вероятно, будут в том же диапазоне, что и оригинальный Lexus LFA, который в 2011 году стоил около 375 тысяч долларов.

