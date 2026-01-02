0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Toyota бросает вызов Ferrari и Bentley и выходит в ультралюкс

Технологии&Авто
1083
Toyota бросает вызов Ferrari и Bentley и выходит в ультралюкс
Toyota бросает вызов Ferrari и Bentley и выходит в ультралюкс
Toyota объявила об амбициозном выходе в сегмент ультрароскошных и высокопроизводительных автомобилей, непосредственно нацеливаясь на Ferrari, Bentley и Rolls-Royce. Компания представила сразу три флагманских модели — GR GT, электрического преемника легендарного Lexus LFA и новый премиальный проект под брендом Century.
В Toyota подчеркивают, что эти авто должны стать вершиной инженерных и дизайнерских возможностей концерна. Главный бренд-директор компании Саймон Хамфрис назвал новинки «автомобильной вершиной» для подразделений GR и Lexus, отметив, что речь идет не об имиджевых концептах, а о полноценных серийных моделях.
GR GT станет первым автомобилем Toyota с полностью алюминиевым шасси и уникальным гибридным V8, который не будет использоваться в других моделях бренда. Запуск дорожной версии намечен на 2027 год, а гоночный вариант GR GT3 может появиться вскоре после этого.
Новый Lexus LFA, в свою очередь, станет полностью электрическим и откажется от двигателя внутреннего сгорания. Ожидается, что суперкар выйдет на рынок не раньше 2028 года и должен задать новые стандарты производительности в электрическом премиум-сегменте.
Параллельно Toyota трансформирует бренд Century, готовя его к прямой конкуренции с Rolls-Royce и Bentley. По данным Nikkei Asia, в ближайшие годы под этой маркой может появиться ультрароскошное купе с технологическими решениями, заимствованными у GR GT и LFA. Цены новинок, вероятно, будут в том же диапазоне, что и оригинальный Lexus LFA, который в 2011 году стоил около 375 тысяч долларов.
По материалам:
mmr.ua
Авто
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems