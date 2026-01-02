Назван худший производитель автомобилей Сегодня 07:40 — Технологии&Авто

Назван худший производитель автомобилей

SlashGear назвали производителя худших автомобилей, согласно исследованию Consumer Reports . Эксперты определили, какой бренд выпускает модели, которые чаще всего разочаровывают своих владельцев.

Автомобили этого бренда оказались не только ненадежными, но и имеют низкий рейтинг удовлетворенности владельцев. Речь идет о компании Jeep.

В рейтинге Consumer Reports бренд Jeep получил 64 балла в дорожных тестах, а средняя прогнозируемая надежность оказалась хуже, чем у многих конкурентов. Более того, далеко не все владельцы автомобилей этого бренда довольны своим выбором.

Также в издании поделились, что у Jeep в последние годы было достаточно много проблем с отзывами автомобилей и их безопасностью. Эксперты призвали водителей дважды подумать перед покупкой автомобилей этого бренда.

Ранее в Jalopnik рассказали, каких подержанных автомобилей следует избегать. В издании отметили, что за стильным дизайном часто кроется масса проблем.

В частности, эксперты призвали не покупать глубоко тюнингованные автомобили. В большинстве случаев такие машины принадлежат молодым водителям, уделяющим больше внимания внешнему виду авто, чем его техническому состоянию.

Также в издании не рекомендуют покупать б/у автомобили люкс-класса, которые продаются очень дешево. Чаще всего такие авто скрывают огромное количество проблем.

УНІАН По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.