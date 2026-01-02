Механик назвал автомобили, которых стоит избегать Сегодня 04:34 — Технологии&Авто

Автомобильный эксперт и механик с более чем 50-летним опытом Скотти Килмер в одном из видео на своем YouTube-канале рассказал, от каких автомобилей следует держаться подальше, пишет УНИАН.

У этих авто достаточно много проблем с надежностью и качеством.

Крупные автомобили Toyota

Килмер заявил, что современные автомобили Toyota стали значительно хуже своих предшественников. По его словам, новые модели бренда не столь надежны, как автомобили, которые японский бренд выпускал еще 10 лет назад.

Больше механика разочаровали большие автомобили Toyota. По его словам, такие модели, как Tundra, Sequoia, 4Runner и Land Cruiser, стали слишком велики для их маломощных двигателей.

Килмер подчеркнул, что переход Toyota на более компактные двигатели противоречит исторической ориентации бренда на надежность. Также он поделился, что с началом пандемии COVID-19 в цепочку поставок Toyota стали поступать более дешевые запчасти.

Однако механик признал, что некоторые автомобили Toyota все еще остаются очень надежными. Он порекомендовал обратить внимание на модели Camry, RAV4, Prius и Corolla.

Автомобили Ford американского производства

Транснациональный автогигант Ford выпускает множество различных моделей, некоторые из которых предназначены для определенных рынков. По словам Килмера, худшие из них — те автомобили бренда, что выпускаются в Северной Америке.

Механик напомнил, что Ford в 2025 году лидирует по количеству отзывов своих автомобилей в США. Более того, производитель заявляет о большом количестве проблем с поставкой запчастей.

Новые пикапы

Килмер заявил, что не рекомендует ни один из новых пикапов, которые сейчас продаются на рынке США. По его словам, новые модели в этом сегменте страдают от отзывов и проблем с запчастями, вызванными сбоями в цепочке поставок.

Механик призвал водителей обратить внимание на старые пикапы, прошедшие проверку временем. В частности, он упомянул Toyota Tundra, Toyota Tacoma, Nissan Fronteir и Nissan Titan.

