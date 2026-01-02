0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Механик назвал автомобили, которых стоит избегать

Технологии&Авто
539
Механик назвал автомобили, которых стоит избегать
Механик назвал автомобили, которых стоит избегать
Автомобильный эксперт и механик с более чем 50-летним опытом Скотти Килмер в одном из видео на своем YouTube-канале рассказал, от каких автомобилей следует держаться подальше, пишет УНИАН.
У этих авто достаточно много проблем с надежностью и качеством.

Крупные автомобили Toyota

Килмер заявил, что современные автомобили Toyota стали значительно хуже своих предшественников. По его словам, новые модели бренда не столь надежны, как автомобили, которые японский бренд выпускал еще 10 лет назад.
Больше механика разочаровали большие автомобили Toyota. По его словам, такие модели, как Tundra, Sequoia, 4Runner и Land Cruiser, стали слишком велики для их маломощных двигателей.
Килмер подчеркнул, что переход Toyota на более компактные двигатели противоречит исторической ориентации бренда на надежность. Также он поделился, что с началом пандемии COVID-19 в цепочку поставок Toyota стали поступать более дешевые запчасти.
Однако механик признал, что некоторые автомобили Toyota все еще остаются очень надежными. Он порекомендовал обратить внимание на модели Camry, RAV4, Prius и Corolla.

Автомобили Ford американского производства

Транснациональный автогигант Ford выпускает множество различных моделей, некоторые из которых предназначены для определенных рынков. По словам Килмера, худшие из них — те автомобили бренда, что выпускаются в Северной Америке.
Механик напомнил, что Ford в 2025 году лидирует по количеству отзывов своих автомобилей в США. Более того, производитель заявляет о большом количестве проблем с поставкой запчастей.

Новые пикапы

Килмер заявил, что не рекомендует ни один из новых пикапов, которые сейчас продаются на рынке США. По его словам, новые модели в этом сегменте страдают от отзывов и проблем с запчастями, вызванными сбоями в цепочке поставок.
Механик призвал водителей обратить внимание на старые пикапы, прошедшие проверку временем. В частности, он упомянул Toyota Tundra, Toyota Tacoma, Nissan Fronteir и Nissan Titan.
По материалам:
Finance.ua
Авто
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems