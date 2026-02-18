0 800 307 555
Разработан прототип гибридного двигателя

Технологии&Авто
Компания Horse Powertrain представила новый гибридный двигатель H12 Concept, который, по заявлениям разработчиков, способен вывести эффективность ДВС на новый уровень.
В смешанном цикле агрегат может потреблять эквивалент 71 мили на галлон, это около 3,3 л на 100 км по методике WLTP. Это сопоставимо со средними показателями современных легковых автомобилей в Европе.
Ключевым достижением называют пиковый тепловой КПД торможения 44,2%. Для серийных бензиновых моторов это очень высокий показатель. Двигатель является эволюцией модели HR12 и имеет сжатие 17:1, а также рассчитан на работу со 100% возобновляемым топливом.
Инженеры внедрили ряд технических решений для повышения эффективности:
  • систему рециркуляции выхлопных газов нового поколения;
  • оптимизированный турбокомпрессор;
  • высокоэнергетическую систему зажигания;
  • модернизированную гибридную трансмиссию с пониженным внутренним трением и улучшенным управлением энергией.
Проект реализуется в сотрудничестве с Repsol. Партнеры уже создали два прототипа и подтвердили заявленные характеристики в ходе испытаний. Пока компания готовится к запуску производства, а первый автомобиль с новым силовым агрегатом ожидается уже в начале этого года.
В Horse отмечают, что концепция H12 демонстрирует возможность сокращения выбросов уже сегодня благодаря сочетанию высокоэффективного ДВС и возобновляемого топлива. Таким образом производитель делает ставку на эволюционный путь развития, а не только на полную электрификацию.
В то же время Horse не единственная компания, которая инвестирует в усовершенствование традиционных моторов. К примеру, General Motors продолжает вкладывать значительные средства в создание нового поколения двигателей V8, доказывая, что эра бензиновых агрегатов еще далека от завершения.
По материалам:
MMR
