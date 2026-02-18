Разработан прототип гибридного двигателя Сегодня 23:27 — Технологии&Авто

Разработан прототип гибридного двигателя

Компания Horse Powertrain представила новый гибридный двигатель H12 Concept, который, по заявлениям разработчиков, способен вывести эффективность ДВС на новый уровень.

В смешанном цикле агрегат может потреблять эквивалент 71 мили на галлон, это около 3,3 л на 100 км по методике WLTP. Это сопоставимо со средними показателями современных легковых автомобилей в Европе.

Ключевым достижением называют пиковый тепловой КПД торможения 44,2%. Для серийных бензиновых моторов это очень высокий показатель. Двигатель является эволюцией модели HR12 и имеет сжатие 17:1, а также рассчитан на работу со 100% возобновляемым топливом.

Инженеры внедрили ряд технических решений для повышения эффективности:

систему рециркуляции выхлопных газов нового поколения;

оптимизированный турбокомпрессор;

высокоэнергетическую систему зажигания;

модернизированную гибридную трансмиссию с пониженным внутренним трением и улучшенным управлением энергией.

Проект реализуется в сотрудничестве с Repsol. Партнеры уже создали два прототипа и подтвердили заявленные характеристики в ходе испытаний. Пока компания готовится к запуску производства, а первый автомобиль с новым силовым агрегатом ожидается уже в начале этого года.

В Horse отмечают, что концепция H12 демонстрирует возможность сокращения выбросов уже сегодня благодаря сочетанию высокоэффективного ДВС и возобновляемого топлива. Таким образом производитель делает ставку на эволюционный путь развития, а не только на полную электрификацию.

В то же время Horse не единственная компания, которая инвестирует в усовершенствование традиционных моторов. К примеру, General Motors продолжает вкладывать значительные средства в создание нового поколения двигателей V8, доказывая, что эра бензиновых агрегатов еще далека от завершения.

