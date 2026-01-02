Камеры с ИИ массово штрафуют водителей Сегодня 03:26 — Технологии&Авто

В Греции почти незаметно для широкой публики стартовал пилотный проект по использованию дорожных камер на базе искусственного интеллекта, который уже принес ощутимые результаты.

Только за четыре дня работы в центральных районах Афин система зафиксировала около 2500 серьезных нарушений ПДД, а одна камера отдельно «выписала» более тысячи штрафов.

Пилот охватил восемь локаций в столице и показал, что автоматизированный контроль способен фиксировать массовые нарушения без участия патрульных. Камеры анализируют поток в реальном времени и фиксируют не только превышение скорости или проезд на красный свет, но и водителей без ремней безопасности, использование смартфона за рулем и незаконное движение по аварийным или выделенным полосам.

При обнаружении нарушения система автоматически сохраняет фото и видео с временной меткой, которые шифруются как доказательство. Штрафы водителям поступают в цифровом формате — по SMS, электронной почте или государственному онлайн-порталу, где их можно сразу оплатить. Формально предусмотрена процедура обжалования, однако видеодоказательства значительно уменьшают шансы успеха.

Наиболее показательным стал пример проспекта Сингра — ключевой магистрали между Афинами и портом Пирей. Там только одна камера зафиксировала более 1000 нарушений за четыре дня, что составляет почти половину всех случаев в пределах пилота. На других перекрестках сотни водителей проезжали на запрещающий сигнал светофора, что свидетельствует о системной проблеме, а не редких случаях.

Размеры штрафов в Греции достаточно ощутимы. За езду без ремня безопасности или пользование телефоном за рулем предусмотрено 350 евро (примерно 410 долларов США), а за превышение скорости — от 150 до 750 евро (180−880 долларов США). По оценкам чиновников, одна камера потенциально может «генерировать» до 750 000 евро (около 880 000 долларов США) штрафов всего за несколько дней работы.

Пока система ограничивается 8 пилотными точками, но власти уже готовят масштабное расширение: до 2000 стационарных камер по всей стране и еще 500 мобильных, которые установят в общественных автобусах для контроля автобусных полос. В Министерстве цифрового управления подчеркивают, что цель не наказывать, а повысить безопасность на дорогах и уменьшить количество ДТП, тогда как автоматизация должна снять часть нагрузки с полиции.

Греция присоединяется к глобальному тренду: подобные камеры с искусственным интеллектом уже активно применяются в Великобритании, Германии, Франции, Испании, США и ряде других стран. Афинский эксперимент внимательно отслеживают, его результаты могут стать аргументом в пользу дальнейшей цифровизации контроля дорожного движения в Европе.

