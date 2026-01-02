Kia обновила K4 2026 года Сегодня 02:27 — Технологии&Авто

Kia обновила K4 2026 года

Kia официально представила седан K4 модельного года 2026, который получил незначительное повышение цен, но сохранил статус одного из самых выгодных автомобилей в своем сегменте.

Базовая стоимость модели выросла всего на 200 долларов — до $22 190, в то время как комплектации постарше пополнились новыми технологиями и обновленным оснащением салона.

Известность K4 остается высокой: только до ноября американские покупатели приобрели 126 919 таких автомобилей. Это сделало седан вторым по объемам продаж в линейке бренда Kia, уступив лишь кроссоверу Sportage. Производитель связывает успех, прежде всего, с привлекательной ценой и богатой оснасткой.

В версии LX изменений немного — в частности, производитель отказался от двухцветной обивки, заменив ее на черный монохромный интерьер. В то же время, комплектация EX, которая подорожала на 400 долларов и теперь стартует с $24 390, получила стандартную обивку SynTex, подогрев передних сидений и задний подлокотник.

Более спортивные версии GT-Line и GT-Line Turbo стали более технологичными. GT-Line за $25 390 может оснащаться премиум-пакетом с 12,3-дюймовой цифровой приборной панелью и подогревом руля, а для машин с люком предложен новый красно-черный интерьер. Топовая GT-Line Turbo за $28 290 дополнительно получила обновленный пакет электроники.

