0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Lexus представил самый мощный электрический RZ

Технологии&Авто
13
Lexus представил самый мощный электрический RZ
Lexus представил самый мощный электрический RZ
Lexus продолжает расширять линейку электрического кроссовера RZ, и после Европы и Северной Америки представил обновленную модель на домашнем рынке в Японии. Главной премьерой стала новая версия RZ 600e F Sport Performance, которая теперь самая мощная и динамичная в семействе.
Новинка получила агрессивный аэродинамический обвес из углеродного волокна, ранее примененный на лимитированном RZ 450e F Sport. В него входят вентилируемый капот, расширенные крылья, измененные пороги, массивный задний диффузор и двухсекционное антикрыло, что не только подчеркивает спортивный характер модели, но и улучшает прижимную силу.
Lexus представил самый мощный электрический RZ
Технически RZ 600e F Sport Performance также подвергся существенным доработкам. Подвеска занижена на 20 мм, установлены 21-дюймовые колеса Enkei и усиленная тормозная система с шестипоршневыми суппортами спереди. Два электродвигателя теперь развивают суммарно 420 л.с., что делает эту версию мощнейшим Lexus RZ.
Разгон с места до 100 км/ч занимает 4,4 секунды. При этом кроссовер сохранил аккумулятор емкостью 77 кВт·ч, обеспечивающий запас хода до 525 км. В интерьере отличаются спортивные сиденья F Sport, синие акценты и руль в форме ярма, совмещенный с системой управления «за проволокой» и функцией имитации ручного переключения.
Продажи Lexus RZ 600e F Sport Performance в Японии стартуют 2 марта 2026 года. Цены начинаются с ¥12,165 млн, а версия с более контрастным оформлением оценивается в ¥12,44 млн. В отличие от прошлогоднего лимитированного RZ 450e F Sport, для новинки не будет ограничений по тиражу, однако сроки появления на других рынках пока не объявлены.
По материалам:
MMR
Авто
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems