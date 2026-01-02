Lexus представил самый мощный электрический RZ 02.01.2026, 01:22 — Технологии&Авто

Lexus продолжает расширять линейку электрического кроссовера RZ, и после Европы и Северной Америки представил обновленную модель на домашнем рынке в Японии. Главной премьерой стала новая версия RZ 600e F Sport Performance, которая теперь самая мощная и динамичная в семействе.

Новинка получила агрессивный аэродинамический обвес из углеродного волокна, ранее примененный на лимитированном RZ 450e F Sport. В него входят вентилируемый капот, расширенные крылья, измененные пороги, массивный задний диффузор и двухсекционное антикрыло, что не только подчеркивает спортивный характер модели, но и улучшает прижимную силу.

Технически RZ 600e F Sport Performance также подвергся существенным доработкам. Подвеска занижена на 20 мм, установлены 21-дюймовые колеса Enkei и усиленная тормозная система с шестипоршневыми суппортами спереди. Два электродвигателя теперь развивают суммарно 420 л.с., что делает эту версию мощнейшим Lexus RZ.

Разгон с места до 100 км/ч занимает 4,4 секунды. При этом кроссовер сохранил аккумулятор емкостью 77 кВт·ч, обеспечивающий запас хода до 525 км. В интерьере отличаются спортивные сиденья F Sport, синие акценты и руль в форме ярма, совмещенный с системой управления «за проволокой» и функцией имитации ручного переключения.

Продажи Lexus RZ 600e F Sport Performance в Японии стартуют 2 марта 2026 года. Цены начинаются с ¥12,165 млн, а версия с более контрастным оформлением оценивается в ¥12,44 млн. В отличие от прошлогоднего лимитированного RZ 450e F Sport, для новинки не будет ограничений по тиражу, однако сроки появления на других рынках пока не объявлены.

