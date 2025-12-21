Главные ошибки водителей, которые чаще всего приводят к ДТП Сегодня 06:21 — Технологии&Авто

Главные ошибки водителей, которые чаще всего приводят к ДТП

Наиболее распространенными причинами ДТП с пострадавшими остаются превышение скорости, нарушение правил проезда перекрестков и пешеходных переходов, нарушение правил маневрирования, управление автомобилем в состоянии опьянения.

Об этом рассказали в Патрульной полиции Киева.

Скоростной режим

Соблюдайте скоростной режим и безопасную дистанцию, совершайте плавные маневры, тормозите и стартуйте без резких движений.

Также учитывайте состояние дороги и погодные условия: во время дождя, ноября, снегопада и гололеда тормозной путь растет, поэтому интервал и дистанцию ​​между авто следует увеличить. В осенне-зимний период также следует сменить шины на зимние.

Проезд перекрестков

Будьте внимательны на перекрестках, соблюдайте сигналы регулятора, светофоров и требований дорожных знаков. На перекрестках водитель должен дать дорогу пешеходам, переходящим проезжую часть, на которую он возвращает, а также велосипедистам, двигающимся прямо в попутном направлении.

Запрещается выезжать на любой перекресток, если образовалась пробка, которая заставит водителя остановиться на перекрестке, что создаст препятствие для движения других участников.

Темное время суток или условия недостаточной видимости

На пешеходном переходе преимущество в движении имеют пешеходы, поэтому плавно снижайте скорость перед ним.

Пешеходам советуют двигаться по освещенным участкам, где это возможно, использовать светоотражающие элементы на одежде или аксессуарах, переходить дорогу только в определенных местах и ​​прежде чем ступать на проезжую часть, убедиться, что водитель вас видит.

Маневрирование

Выезд на встречную полосу является маневром, что в случае аварии приводит к наиболее тяжелым последствиям. По возможности избегайте маневрирования, предусматривающего выезд на встречную полосу.

Если же избежать такого маневра невозможно, совершайте его исключительно на прямых участках, которые хорошо просматриваются на большое расстояние.

Перестройка

Двигаясь по дороге, соблюдайте разметку дорожных полос. Если необходимо перейти в другую полосу, обязательно сообщите о своем намерении, включив сигнал поворота.

Вы должны уступить тем автомобилям, которые двигаются по полосе, в которую вы собрались перестроиться.

Управление в состоянии опьянения

Строго запрещено садиться за руль в нетрезвом состоянии или передавать управление нетрезвому водителю.

Управление транспортным средством требует внимания, трезвости, отдыха и должного самочувствия. Закажите такси или драйвера, если употребляли алкоголь или плохо себя чувствуете.

Остановки общественного транспорта

Остановки общественного транспорта также являются местами концентрации ДТП с пострадавшими. Чаще всего это бывает так: человек видит автобус/троллейбус и бросается бежать через дорогу, надеясь успеть, пока тот не уехал.

Чтобы избежать аварии, водителям советуют сбавлять скорость еще при приближении к остановке общественного транспорта, чтобы в случае непредвиденной ситуации вовремя среагировать.

Внимание за рулем

При движении сосредотачивайтесь исключительно на дорожной ситуации. Перед поездкой настройте навигатор, зеркала и подготовьте автомобиль к движению.

Для разговора во время движения используйте минигарнитуру или систему громкой связи. А еще лучше — остановите авто без нарушений, если звонок не терпит отложения.

Ремни безопасности

В соответствии с пунктом 2.3.в ПДД Украины водитель обязан на автомобилях, оборудованных средствами пассивной безопасности (подголовники, ремни безопасности), пользоваться ими и не перевозить пассажиров, не пристегнутых ремнями безопасности. Также обязательно используйте удерживающие системы для перевозки детей.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.