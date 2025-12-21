Украинцы в Германии смогут пользоваться украинскими SIM-картами без платы за роуминг

0 800 307 555
Технологии&Авто
Украина приближается к присоединению к единому роуминговому пространству Европейского Союза. В рамках этого процесса мобильный оператор Vodafone Germany объявил о запуске специального роумингового соглашения с украинскими операторами, которое начало действовать с 16 декабря.
Об этом сообщает Stern.
Благодаря этому соглашению украинцы, проживающие в Германии или путешествующие по стране, смогут пользоваться украинскими SIM-картами для звонков и мобильного интернета без дополнительных роуминговых платежей. Аналогичные условия будут действовать и для абонентов Vodafone в Германии во время пребывания в Украине.
Другие крупные немецкие операторы — Deutsche Telekom и O2 — планируют запустить аналогичные услуги с 1 января, одновременно с вступлением в силу регламента ЕС по отмене дополнительных сборов за мобильный роуминг.
В то же время действие соглашения не распространяется на временно оккупированные рф территории Украины, поскольку оно охватывает только сети украинских операторов связи.
Роуминговая договоренность и досрочный запуск услуги Vodafone также касаются Молдовы, которая, как и Украина, стремится к интеграции в Европейский Союз.
По материалам:
Діло
