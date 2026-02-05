В январе украинский авторынок показал парадоксальную динамику: в чем самый большой шок
В январе 2026 года украинский авторынок продемонстрировал парадоксальную динамику.
По данным компании Automoto.ua, агрегирующей данные со всех популярных маркетплейсов, количество вновь добавленных объявлений упало до самого низкого уровня за последние 13 месяцев.
Причина
Причина — не в дефиците машин, а в скорости их продажи. Поскольку предыдущие лоты висят дольше, дилеры и частные продавцы не спешат публиковать новые объявления, пытаясь реализовать уже имеющийся склад.
Феномен $6 200
Медианная цена подержанного авто в Украине выросла на $200 по сравнению с прошлым годом и составляет $6 200. Это может показаться странным на фоне падения покупательной способности, но секрет кроется в структуре предложений:
- Сегмент «супер-лоукост» ($1 000 — $2 000) сокращается.
- Премиум-сегмент ($50 000+) демонстрирует рост доли с 1,4% до 1,7%.
- 80% рынка — это стабильная зона от $1 000 до $10 000.
Наибольший шок января
Цены на гибриды. За год средняя цена в этом сегменте взлетела с $15 900 до $21 500.
Такой скачок (+ $6 000!) объясняется не столько ажиотажем, сколько изменением модельного ряда: на вторичный рынок массово вышли свежие Toyota RAV4 и Camry, перебившие цену старых.
