В сети запустили сервис, где ИИ может нанимать людей для оффлайн-задач
В начале февраля 2026 года начала работу платформа RentAHuman.ai. Она позволяет автономным агентам на базе искусственного интеллекта привлекать реальных людей для выполнения физических или оффлайн-задач, которые сами модели выполнить не могут.
Об этом пишет UCStrategies.
Проект позиционируется как звено между цифровыми агентами и реальным миром.
Платформа работает по принципу маркетплейса: люди регистрируются, указывают свои навыки, местонахождение и почасовую ставку, а ИИ-агенты подбирают исполнителей автоматически.
Как это работает
Согласно документации, ИИ-агенты могут самостоятельно отправлять запросы на поиск людей, бронировать их для выполнения задач и оплачивать работу без участия человека-оператора. Взаимодействие происходит через API или Model Context Protocol.
В самом сервисе этот подход описывают как «meatspace-layer» — прослойку, дающую агентам доступ к физическому миру.
Какие задачи выполняют люди для ИИ
RentAHuman ориентирован на так называемые meatspace tasks — задачи, требующие физического присутствия или географической привязки. Речь идет, в частности, о:
- посещении событий,
- проверке объектов на месте,
- покупках,
- оффлайн-взаимодействии с другими людьми,
- исполненим поручений в конкретном городе.
Сервис не позиционирует себя как массовая фриланс-площадка и рассчитан прежде всего на разработчиков автономных агентов и агентных систем.
Ранние результаты и предостережения
После запуска на платформе зарегистрировались более 130 исполнителей. Хотя масштабы пока невелики, эксперты отмечают быстрый стартовый интерес к идее как новой инфраструктурной модели.
В то же время, сервис находится на ранней стадии развития. Домен RentAHuman зарегистрирован недавно, а независимые сервисы оценки доверия указывают на отсутствие сложившейся истории работы, поэтому пользователям и разработчикам советуют относиться к платформе с осторожностью.
