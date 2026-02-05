В сети запустили сервис, где ИИ может нанимать людей для оффлайн-задач Сегодня 22:21 — Технологии&Авто

На платформе ИИ-агенты подбирают исполнителей для дел, которые не могут выполнить самостоятельно

В начале февраля 2026 года начала работу платформа RentAHuman.ai. Она позволяет автономным агентам на базе искусственного интеллекта привлекать реальных людей для выполнения физических или оффлайн-задач, которые сами модели выполнить не могут.

Об этом пишет UCStrategies.

Проект позиционируется как звено между цифровыми агентами и реальным миром.

Платформа работает по принципу маркетплейса: люди регистрируются, указывают свои навыки, местонахождение и почасовую ставку, а ИИ-агенты подбирают исполнителей автоматически.

Как это работает

Согласно документации, ИИ-агенты могут самостоятельно отправлять запросы на поиск людей, бронировать их для выполнения задач и оплачивать работу без участия человека-оператора. Взаимодействие происходит через API или Model Context Protocol.

В самом сервисе этот подход описывают как «meatspace-layer» — прослойку, дающую агентам доступ к физическому миру.

Какие задачи выполняют люди для ИИ

RentAHuman ориентирован на так называемые meatspace tasks — задачи, требующие физического присутствия или географической привязки. Речь идет, в частности, о:

посещении событий,

проверке объектов на месте,

покупках,

оффлайн-взаимодействии с другими людьми,

исполненим поручений в конкретном городе.

Сервис не позиционирует себя как массовая фриланс-площадка и рассчитан прежде всего на разработчиков автономных агентов и агентных систем.

Ранние результаты и предостережения

После запуска на платформе зарегистрировались более 130 исполнителей. Хотя масштабы пока невелики, эксперты отмечают быстрый стартовый интерес к идее как новой инфраструктурной модели.

В то же время, сервис находится на ранней стадии развития. Домен RentAHuman зарегистрирован недавно, а независимые сервисы оценки доверия указывают на отсутствие сложившейся истории работы, поэтому пользователям и разработчикам советуют относиться к платформе с осторожностью.

