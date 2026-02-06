0 800 307 555
ру
Какие документы нужны для получения или обмена водительского удостоверения в МВД

Технологии&Авто
68
Главный документ при получении водительских прав – удостоверение личности
Чтобы получить изготовленный пластиковый бланк водительского удостоверения в сервисном центре МВД, заявитель должен предъявить документ, удостоверяющий личность. Это не только паспорт гражданина Украины — законодательством предусмотрен более широкий перечень.
Со ссылкой на ГСЦ МВД рассказываем, какие документы можно использовать для получения или обмена водительского удостоверения в МВД.

Удостоверение личности

К таким документам относятся:
  • паспорт гражданина Украины;
  • паспорт для выезда за границу;
  • временное удостоверение гражданина Украины;
  • вид на постоянное жительство;
  • вид на временное жительство;
  • удостоверение беженца;
  • удостоверение лица, нуждающегося в дополнительной защите;
  • удостоверение лица, которому предоставлена ​​временная защита.
Один из этих документов можно предъявить в электронной форме через приложение «Дія».

Подтверждение местожительства

Если в данных документах нет сведений о задекларированном или зарегистрированном местожительстве в Украине, нужно дополнительно предоставить один из следующих документов:
  • справку ВПЛ с указанием фактического местожительства — для внутренне перемещенных лиц;
  • выписку из реестра территориальной общины о задекларированном или зарегистрированном местожительстве, в частности в электронном виде через «Дію».
В МВД отмечают, что этот перечень — исчерпывающий и определен действующим законодательством.

Где можно обменять или получить удостоверение

Обменять водительское удостоверение можно в любом территориальном сервисном центре МВД, независимо от места регистрации или фактического проживания.
Получить водительское удостоверение впервые также разрешено без привязки к месту жительства — в сервисном центре МВД, который проводит экзамены, после успешной сдачи теоретического и практического тестов.
Такие правила предусмотрены постановлением Кабинета Министров Украины № 340.
Главный сервисный центр МВД советует гражданам заранее проверять наличие всех необходимых документов перед обращением для получения или обмена водительского удостоверения.
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
Водительское удостоверение
Payment systems