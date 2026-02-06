Какие документы нужны для получения или обмена водительского удостоверения в МВД Сегодня 09:38 — Технологии&Авто

Главный документ при получении водительских прав – удостоверение личности

Чтобы получить изготовленный пластиковый бланк водительского удостоверения в сервисном центре МВД, заявитель должен предъявить документ, удостоверяющий личность. Это не только паспорт гражданина Украины — законодательством предусмотрен более широкий перечень.

Со ссылкой на ГСЦ МВД рассказываем, какие документы можно использовать для получения или обмена водительского удостоверения в МВД.

Удостоверение личности

К таким документам относятся:

паспорт гражданина Украины;

паспорт для выезда за границу;

временное удостоверение гражданина Украины;

вид на постоянное жительство;

вид на временное жительство;

удостоверение беженца;

удостоверение лица, нуждающегося в дополнительной защите;

удостоверение лица, которому предоставлена ​​временная защита.

Один из этих документов можно предъявить в электронной форме через приложение «Дія».

Подтверждение местожительства

Если в данных документах нет сведений о задекларированном или зарегистрированном местожительстве в Украине, нужно дополнительно предоставить один из следующих документов:

справку ВПЛ с указанием фактического местожительства — для внутренне перемещенных лиц;

выписку из реестра территориальной общины о задекларированном или зарегистрированном местожительстве, в частности в электронном виде через «Дію».

В МВД отмечают, что этот перечень — исчерпывающий и определен действующим законодательством.

Где можно обменять или получить удостоверение

Обменять водительское удостоверение можно в любом территориальном сервисном центре МВД, независимо от места регистрации или фактического проживания.

Получить водительское удостоверение впервые также разрешено без привязки к месту жительства — в сервисном центре МВД, который проводит экзамены, после успешной сдачи теоретического и практического тестов.

Такие правила предусмотрены постановлением Кабинета Министров Украины № 340.

Главный сервисный центр МВД советует гражданам заранее проверять наличие всех необходимых документов перед обращением для получения или обмена водительского удостоверения.

