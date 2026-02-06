Авто людей с инвалидностью без спецзнака будут штрафовать автоматически
В Верховной Раде зарегистрирован правительственный законопроект № 14411, предусматривающий обязательное наличие специальных опознавательных знаков на всех транспортных средствах, принадлежащих лицам с инвалидностью или используемых для их перевозки.
Однако в Раде хотят доработать документ с учетом цифровых решений.
По словам нардепа Тараса Тарасенко, законопроект устанавливает, что в случае отсутствия специального знака транспортные средства, припаркованные на местах для лиц с инвалидностью, будет автоматически оштрафованы.
«Правительственный законопроект предусматривает наличие специальных знаков на всех транспортных средствах, которые принадлежат лицам с инвалидностью или людям, которые их перевозят. В противном случае полицейские будут штрафовать автоматически автомобили, находящиеся на паркоместах для лиц с инвалидностью», — отметил депутат.
В то же время, по словам Тараса Тарасенко, документ требует усовершенствования, ведь автоматизация процессов поможет устранить все недостатки и злоупотребления. В частности он предлагает ввести единый цифровой реестр таких транспортных средств с автоматическим доступом для полицейских, что позволит проверять право на пользование льготными паркоместами по номеру автомобиля.
Народный депутат также сообщил, что рабочая группа, занимающаяся доработкой норм, касающихся паркомест для лиц с инвалидностью, уже обсудила определенные инициативы с Нацполицией.
Поделиться новостью
Также по теме
Авто людей с инвалидностью без спецзнака будут штрафовать автоматически
Gemini от Google достиг отметки в 750 млн ежемесячных активных пользователей
Viber запускает ИИ-ассистентов в приложении
Китай запретил спрятанные дверные ручки в электромобилях
OpenAI ищет альтернативы чипам Nvidia
5G не решит проблемы со связью во время блэкаутов, а усугубит их — Vodafone