0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Авто людей с инвалидностью без спецзнака будут штрафовать автоматически

Технологии&Авто
47
Авто людей с инвалидностью без спецзнака будут штрафовать автоматически
Авто людей с инвалидностью без спецзнака будут штрафовать автоматически
В Верховной Раде зарегистрирован правительственный законопроект № 14411, предусматривающий обязательное наличие специальных опознавательных знаков на всех транспортных средствах, принадлежащих лицам с инвалидностью или используемых для их перевозки.
Однако в Раде хотят доработать документ с учетом цифровых решений.
По словам нардепа Тараса Тарасенко, законопроект устанавливает, что в случае отсутствия специального знака транспортные средства, припаркованные на местах для лиц с инвалидностью, будет автоматически оштрафованы.
«Правительственный законопроект предусматривает наличие специальных знаков на всех транспортных средствах, которые принадлежат лицам с инвалидностью или людям, которые их перевозят. В противном случае полицейские будут штрафовать автоматически автомобили, находящиеся на паркоместах для лиц с инвалидностью», — отметил депутат.
В то же время, по словам Тараса Тарасенко, документ требует усовершенствования, ведь автоматизация процессов поможет устранить все недостатки и злоупотребления. В частности он предлагает ввести единый цифровой реестр таких транспортных средств с автоматическим доступом для полицейских, что позволит проверять право на пользование льготными паркоместами по номеру автомобиля.
Народный депутат также сообщил, что рабочая группа, занимающаяся доработкой норм, касающихся паркомест для лиц с инвалидностью, уже обсудила определенные инициативы с Нацполицией.
По материалам:
Судебно-юридична газета
Авто
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems