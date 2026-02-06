Китай запретил спрятанные дверные ручки в электромобилях Сегодня 03:53 — Технологии&Авто

Новые правила безопасности обязывают автопроизводителей оснащать авто механическими ручками открывания дверей – как снаружи, так и изнутри.

Китай стал первой страной в мире, запретившей на законодательном уровне использование спрятанных дверных ручек в электромобилях. Новые правила безопасности обязывают автопроизводителей оснащать авто механическими ручками открывания дверей — как снаружи, так и изнутри. Решение принято на фоне смертельных аварий, в которых пассажиры не смогли выбраться из автомобилей из-за отказа электропитания.

Об этом сообщает Bloomberg.

Что предусматривают новые правила

Министерство промышленности и информационных технологий Китая объявило, что с 1 января 2027 года все продаваемые в стране электромобили должны иметь механический способ открывания дверей в случае потери электропитания.

Для моделей, которые уже прошли сертификацию и готовятся к запуску, предусмотрен переходный период до января 2029 года.

Новые правила четко регламентируют конструкцию двери: снаружи автомобиля должна быть предусмотрена ниша размером не менее 6×2 см, чтобы человек мог безопасно схватить механическую ручку, а внутри салона — заметную маркировку не менее 1×0,7 см с объяснением способа ручного открывания двери; документ также определяет конкретные зоны, где могут размещаться ручки и соответствующие обозначения.

Глобальные последствия

Хотя новые правила формально касаются только тех автомобилей, что продаются в Китае, их влияние может быть глобальным. Китай — крупнейший в мире рынок электромобилей и ключевой центр их производства, поэтому вводимые здесь стандарты часто распространяются и на другие страны.

«Китай переходит от роли крупнейшего рынка EV к роли глобального нормотворца», — отметил Билл Руссо, основатель шанхайской консалтинговой компании Automobility. По его словам, использование масштабов внутреннего рынка позволяет Пекину закреплять правила, которые вынуждены соблюдать и местные, и иностранные бренды.

