Китай запретил спрятанные дверные ручки в электромобилях

Технологии&Авто
20
Новые правила безопасности обязывают автопроизводителей оснащать авто механическими ручками открывания дверей – как снаружи, так и изнутри.
Китай стал первой страной в мире, запретившей на законодательном уровне использование спрятанных дверных ручек в электромобилях. Новые правила безопасности обязывают автопроизводителей оснащать авто механическими ручками открывания дверей — как снаружи, так и изнутри. Решение принято на фоне смертельных аварий, в которых пассажиры не смогли выбраться из автомобилей из-за отказа электропитания.
Об этом сообщает Bloomberg.

Что предусматривают новые правила

Министерство промышленности и информационных технологий Китая объявило, что с 1 января 2027 года все продаваемые в стране электромобили должны иметь механический способ открывания дверей в случае потери электропитания.
Для моделей, которые уже прошли сертификацию и готовятся к запуску, предусмотрен переходный период до января 2029 года.
Новые правила четко регламентируют конструкцию двери: снаружи автомобиля должна быть предусмотрена ниша размером не менее 6×2 см, чтобы человек мог безопасно схватить механическую ручку, а внутри салона — заметную маркировку не менее 1×0,7 см с объяснением способа ручного открывания двери; документ также определяет конкретные зоны, где могут размещаться ручки и соответствующие обозначения.

Глобальные последствия

Хотя новые правила формально касаются только тех автомобилей, что продаются в Китае, их влияние может быть глобальным. Китай — крупнейший в мире рынок электромобилей и ключевой центр их производства, поэтому вводимые здесь стандарты часто распространяются и на другие страны.
«Китай переходит от роли крупнейшего рынка EV к роли глобального нормотворца», — отметил Билл Руссо, основатель шанхайской консалтинговой компании Automobility. По его словам, использование масштабов внутреннего рынка позволяет Пекину закреплять правила, которые вынуждены соблюдать и местные, и иностранные бренды.
По материалам:
double.news
АвтоКитай
