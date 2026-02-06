0 800 307 555
5G не решит проблемы со связью во время блэкаутов, а усугубит их — Vodafone

Технологии&Авто
Чем больше трафика проходит через сеть, тем больше электроэнергии тратится на ее работу
Запуск сетей пятого поколения (5G) в Украине не поможет решить проблему связи при отключении электроэнергии. Новая технология, напротив, потребляет гораздо больше электроэнергии по сравнению с имеющимися стандартами из-за передачи больших объемов данных.
Об этом заявила пресс-секретарь Vodafone Украина Виктория Павловская, пишет Информатор.
Представитель оператора объяснила особенности энергопотребления 5G. Оборудование для сетей пятого поколения значительно мощнее того, которое работает в сетях четвертого поколения. Это создает дополнительную нагрузку на энергосистему, что критично при нынешнем дефиците электроэнергии в стране.
Павловская подчеркнула, что 5G не стала более энергоэффективной технологией. Скоростной мобильный интернет требует постоянного и стабильного питания высокой мощности. Чем больше трафика проходит через сеть, тем больше электроэнергии тратится на ее работу. Поэтому во время блэкаутов такая технология скорее создаст дополнительные трудности, чем решит проблему отсутствия связи.

Планы Vodafone по запуску 5G

Несмотря на энергетические трудности, Vodafone Украина продолжает работать над развитием сетей пятого поколения.
Полноценный запуск 5G оператор планирует осуществить по завершении войны, когда энергетическая ситуация в стране стабилизируется. В то же время при оптимистическом сценарии жители столицы смогут протестировать новую технологию уже в 2026 году.
Приоритетом компании остается поддержка стабильной работы сетей 4G для всех пользователей в Украине. Это позволяет обеспечить бесперебойную связь при нынешних энергетических трудностях.
В то же время оператор уже приступил к экспериментальному внедрению новой технологии в отдельных регионах. 12 января 2026 года Vodafone запустил открытое тестирование 5G во Львове, а 28 января = тестовую сеть в поселке Бородянка Киевской области.
