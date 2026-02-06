Hyundai и Kia тестируют новую высокоточную систему безопасности 06.02.2026, 00:30 — Технологии&Авто

Через ультраширокополосную связь система может очень точно определять расположение объектов вокруг автомобиля

Hyundai и Kia презентовали экспериментальную систему безопасности Vision Pulse, построенную на ультраширокополосной связи (UWB). Она позволяет с высокой точностью определять расположение объектов вокруг автомобиля в режиме реального времени.

Как это работает

Система обменивается сигналами между UWB-модулями, установленными в автомобилях, смартфонах и других совместимых устройствах. По данным разработчиков, Vision Pulse определяет объекты с точностью до 10 см на расстоянии до 100 метров.

Точность в темноте и сложных условиях

Одним из ключевых преимуществ технологии является стабильная работа, независимо от освещения и погоды. Vision Pulse сохраняет более 99% точности ночью во время дождя или тумана, а задержка передачи сигнала составляет всего 1−5 мс.

Для использования Vision Pulse не требуется устанавливать новые сенсоры. UWB-модули уже присутствуют в автомобилях с поддержкой Digital Key 2, позволяющих быстро интегрировать систему в актуальные модели Hyundai и Kia.

Автопроизводители отмечают, что эта технология может снизить зависимость систем помощи водителю от лидара и радаров, в частности в городских условиях, на высоких скоростях и даже без прямой видимости между объектами.

Пилотные испытания

В настоящее время Vision Pulse проходит тестирование на промышленных объектах. В частности, систему используют в центре переоборудования PBV Kia в Хвасоне для предотвращения столкновений между погрузчиками и работниками. Также запланированы испытания в порту Пусан.

Vision Pulse пока находится на экспериментальной стадии. Компании не раскрывают сроки, когда технология может появиться в серийных автомобилях.

