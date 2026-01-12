В Украине запустили открытое тестирование 5G Сегодня 12:37 — Технологии&Авто

В Украине запустили открытое тестирование 5G

Мобильные операторы Киевстар, lifecell и Vodafone приступили к тестированию сети пятого поколения (5G). Пилотные проекты стартовали во Львове.

Об этом сообщили в пресс-службах компаний.

При тестировании сети будет проверена работа новой технологии в реальных городских условиях. А полноценное внедрение 5G возможно только после окончания войны, однако нынешние тесты позволяют оценить готовность инфраструктуры и оборудования.

Киевстар

Киевстар запустил тестовую зону 5G в историческом центре Львова в рамках инициативы Министерства цифровой трансформации Украины.

Базовые станции уже введены в эксплуатацию. Перед запуском компания провела комплексную подготовку сети и проверила совместимость оборудования с военными технологиями. Ранее в феврале 2024 года Киевстар уже тестировал 5G на территории головного офиса в Киеве, подтвердив техническую готовность к масштабированию.

В Украине 5G будет работать в двух диапазонах:

3500 МГц — для высокой скорости передачи данных;

700 МГц — для более широкого покрытия.

В ходе тестов во Львове максимальная скорость загрузки в сети Киевстар превысила 2,4 Гбит/с. В то же время оператор отмечает, что 4G и дальше будет оставаться актуальным, ведь в отдельных локациях пиковая скорость в этой сети уже превышает 1 Гбит/с.

Vodafone

Vodafone приступил к масштабному открытому тестированию 5G в Украине 12 января. Тесты также проходят во Львове и охватывают наиболее посещаемые локации — исторический центр города, близлежащие микрорайоны, Львовский политехнический университет. В ближайшее время покрытие появится и на Главном железнодорожном вокзале.

Сеть работает в тестовом режиме в диапазоне 3500 МГц, а именно тестирование будет продолжаться до конца 2026 года. При успешных результатах Vodafone рассматривает возможность расширения географии тестов на другие города.

lifecell

Как говорят в lifecell, покрытие 5G сосредоточено в центральной части Львова (площадь Рынок и близлежащие улицы, в радиусе примерно 700 метров от Ратуши) и в районе Главного железнодорожного вокзала.

Наличие 5G-сигнала может зависеть от локации и плотности застройки, доступ к сети нового поколения также может быть ограничен внутри помещений.

Как говорят в lifecell, новая технология позволяет обеспечивать пиковые скорости свыше 1 Гбит/с и в десять раз выше средних показателей по сравнению с LTE. Абоненты смогут:

пользоваться облачными сервисами,

смотреть видео без задержек в высоком качестве,

быстро загружать большие файлы,

играть в онлайн-игры,

использовать VR/AR развивать IoT-экосистемы для городских сервисов и бизнес нужд.

Как воспользоваться 5G: инструкция для абонентов

Для тестирования 5G в сетях Киевстар и Vodafone необходимы:

смартфон с поддержкой 5G;

SIM-карта USIM (такая же, как и для 4G);

нахождение в зоне тестового покрытия.

Подключать дополнительные услуги не нужно — трафик в 5G тарифицируется по условиям действующего тарифного плана, как и в 4G.

Проверить готовность SIM карты просто: если она работает в 4G/LTE, то поддерживает и 5G. В Vodafone это можно сделать, набрав *222#. Если в настройках смартфона доступен выбор 5G-сети, устройство автоматически подключается к сети в зоне покрытия.

