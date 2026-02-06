Viber запускает ИИ-ассистентов в приложении
Rakuten Viber объявил о запуске ИИ-ассистентов — наборе тематических чатов с искусственным интеллектом, которые помогут пользователям быстрее справляться с ежедневными задачами прямо в приложении.
Об этом сообщает пресс-служба Rakuten Viber.
ИИ-ассистент посвящен конкретной задаче
Пять новых специализированных чатов собраны в отдельной папке в списке чатов. Каждый ИИ-ассистент посвящен конкретной задаче:
- ИИ-справочник — универсальный помощник для поиска информации, объяснения сложных тем и быстрого исследования;
- ИИ-компаньон — собеседник для советов, поиска идей и решения бытовых дилемм;
- ИИ-повар — кулинарный помощник, который поможет по меню и рецептам;
- ИИ-коуч — ассистент для поддержания эмоционального состояния и саморефлексии;
- ИИ-редактор — помощник, который поможет перефразировать и усовершенствовать текст сообщения.
Мгновенно переходить от вопроса к действиям
Новые ИИ-ассистенты позволят мгновенно переходить от вопроса к действиям, не тратя время на переключение между разными приложениями. Взаимодействие с ИИ-ассистентами максимально естественное — это как написать сообщение другу, коллеге или эксперту. Помощники сами предлагают варианты ответа для типичных ситуаций. Таким образом, ИИ помогает упростить ежедневные дела, превращаясь из абстрактной технологии в удобный инструмент на каждый день.
Запросы пользователей отправляются для обработки в OpenAI, однако они не используются для обучения моделям искусственного интеллекта.
ИИ-ассистенты доступны на iOS, Android и в десктопной версии Viber. Специальная папка с помощниками уже появилась в мобильных приложениях. Все начатые на смартфоне разговоры синхронизируются с компьютером. Это обеспечивает непрерывную работу на любом устройстве. Функция уже доступна всем пользователям Viber в Украине с версией приложения 26.6 и выше.
Поделиться новостью
Также по теме
Viber запускает ИИ-ассистентов в приложении
Китай запретил спрятанные дверные ручки в электромобилях
OpenAI ищет альтернативы чипам Nvidia
5G не решит проблемы со связью во время блэкаутов, а усугубит их — Vodafone
Hyundai и Kia тестируют новую высокоточную систему безопасности
В сети запустили сервис, где ИИ может нанимать людей для оффлайн-задач