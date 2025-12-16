0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Как будет работать роуминг между Украиной и ЕС с 2026 года

Личные финансы
15
Как будет работать роуминг между Украиной и ЕС с 2026 года
Как будет работать роуминг между Украиной и ЕС с 2026 года
С 1 января 2026 года Украина присоединится к общей европейской роуминговой зоне Roam Like at Home.
Об этом пишет Telegram-канал «Что с экономикой?».
«Чтобы украинцы-беженцы не платили больше, украинские и европейские операторы подписали новое Совместное заявление. Оно будет действовать дополнительно к правилам RLAH до 4 марта 2027 года и позволит сохранять связь на льготных условиях», — говорится в сообщении.
Для абонентов это означает, что во время путешествий по странам Европейского Союза не нужно будет покупать местную SIM-карту. Звонки, сообщения и мобильный интернет будут оплачиваться по условиям украинского тарифа.

Для кого действуют правила Roam Like at Home

Система Roam Like at Home предназначена в первую очередь для путешествий, а не для постоянного проживания за границей.
Если абонент находится в другой стране ЕС более 4 месяцев, оператор имеет право применить дополнительную плату. Также есть ограничения на мобильный интернет. Даже при безлимитном тарифе в Украине объем доступных гигабайтов в роуминге будет определяться по формуле, которая зависит от стоимости тарифного плана.
«Это прецедент для Украины и, наверное, еще более важно — для Европейского Союза. Впервые ЕС распространил свою внутреннюю политику на государство, не являющееся членом ЕС. Больше нет украинского рынка роуминга и европейского рынка роуминга — теперь это единый рынок. Мы полностью живем по европейским правилам, и наши украинские абоненты, которые едут в 27 государств ЕС, пользуются связью так же, как если бы они оставались в Киеве, Львове или Харькове», — заявила глава украинского регулятора электронных коммуникаций Лилия Мальон.

Что известно о «роуминговом безвизе» для Украины

В июле 2025 года Европейская комиссия согласовала предоставление Украине доступа к политике Roam like at Home, что позволит украинцам пользоваться мобильной связью в ЕС без дополнительных затрат.
Сейчас услуги мобильных операторов в Украине значительно дешевле, чем в европейских государствах. Однако все может измениться, когда наша страна присоединится к роуминговой зоне ЕС. Дело в том, что украинским операторам придется дорабатывать биллинговые системы и другую техническую инфраструктуру, инвестировать в обновление бизнес-процессов, чтобы отвечать европейским требованиям.
Это приведет к существенным издержкам и может стать фактором роста стоимости тарифов. Если они приблизятся к европейским, то это риск для украинских операторов, потому что абонентам в ЕС выгоднее будет пользоваться местными SIM. О том, как повлияет роуминговый безвиз на тарифы, Finance.ua рассказывал в статье Как повлияет роуминговый безвиз на тарифы.
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems