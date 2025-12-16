Как будет работать роуминг между Украиной и ЕС с 2026 года Сегодня 16:06 — Личные финансы

Как будет работать роуминг между Украиной и ЕС с 2026 года

С 1 января 2026 года Украина присоединится к общей европейской роуминговой зоне Roam Like at Home.

Об этом пишет Telegram-канал «Что с экономикой?».

«Чтобы украинцы-беженцы не платили больше, украинские и европейские операторы подписали новое Совместное заявление. Оно будет действовать дополнительно к правилам RLAH до 4 марта 2027 года и позволит сохранять связь на льготных условиях», — говорится в сообщении.

Для абонентов это означает, что во время путешествий по странам Европейского Союза не нужно будет покупать местную SIM-карту. Звонки, сообщения и мобильный интернет будут оплачиваться по условиям украинского тарифа.

Для кого действуют правила Roam Like at Home

Система Roam Like at Home предназначена в первую очередь для путешествий, а не для постоянного проживания за границей.

Если абонент находится в другой стране ЕС более 4 месяцев, оператор имеет право применить дополнительную плату. Также есть ограничения на мобильный интернет. Даже при безлимитном тарифе в Украине объем доступных гигабайтов в роуминге будет определяться по формуле, которая зависит от стоимости тарифного плана.

«Это прецедент для Украины и, наверное, еще более важно — для Европейского Союза. Впервые ЕС распространил свою внутреннюю политику на государство, не являющееся членом ЕС. Больше нет украинского рынка роуминга и европейского рынка роуминга — теперь это единый рынок. Мы полностью живем по европейским правилам, и наши украинские абоненты, которые едут в 27 государств ЕС, пользуются связью так же, как если бы они оставались в Киеве, Львове или Харькове», — заявила глава украинского регулятора электронных коммуникаций Лилия Мальон.

Что известно о «роуминговом безвизе» для Украины

В июле 2025 года Европейская комиссия согласовала предоставление Украине доступа к политике Roam like at Home, что позволит украинцам пользоваться мобильной связью в ЕС без дополнительных затрат.

Сейчас услуги мобильных операторов в Украине значительно дешевле, чем в европейских государствах. Однако все может измениться, когда наша страна присоединится к роуминговой зоне ЕС. Дело в том, что украинским операторам придется дорабатывать биллинговые системы и другую техническую инфраструктуру, инвестировать в обновление бизнес-процессов, чтобы отвечать европейским требованиям.

Это приведет к существенным издержкам и может стать фактором роста стоимости тарифов. Если они приблизятся к европейским, то это риск для украинских операторов, потому что абонентам в ЕС выгоднее будет пользоваться местными SIM. О том, как повлияет роуминговый безвиз на тарифы, Finance.ua рассказывал в статье Как повлияет роуминговый безвиз на тарифы

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.