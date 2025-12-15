Сколько КВЭДов может иметь ФЛП на едином налоге — объяснение налоговой Сегодня 20:04 — Личные финансы

Физические лица — предприниматели могут указывать любое количество разрешенных видов деятельности, не нарушая требований налогового законодательства.

Об этом сообщает Главное управление ГНС в Днепропетровской области.

Согласно Налоговому кодексу, регистрация предприятия как плательщика единого налога осуществляется путем внесения соответствующих записей в реестр плательщиков единого налога.

В заявлении о применении упрощенной системы налогообложения предприятие отмечает выбранные виды хозяйственной деятельности согласно КВЭД ДК 009:2010. Классификация видов экономической деятельности КВЭД ДК 009:2010 утверждена приказом Госпотребстандарта Украины от 11.10.2010 № 457.

Внесение КВЭДов в реестр плательщиков единого налога

Согласно п. 299.7 ст. 299 НКУ в реестр плательщиков единого налога, в частности, вносятся сведения о видах хозяйственной деятельности плательщика.

На основании поданного физическим лицом предпринимателем заявления о применении упрощенной системы налогообложения в реестр вносятся данные о видах хозяйственной деятельности при условии, что такие виды дают право применять упрощенную систему налогообложения.

В то же время, Налоговый кодекс Украины не устанавливает ограничений по количеству видов деятельности, которые физическое лицо предприниматель может внести в реестр плательщиков единого налога.

Напомним, ранее Finance.ua писал , что Государственная служба статистики приняла новую редакцию Классификации видов экономической деятельности (NACE 2.1-UA), которая вступит в силу с 1 января 2027 года.

Как пояснил налоговый консультант Михаил Смокович, это не полная отмена, а только переход на европейские стандарты. «И у нас будет не классификатор КВЭДов, а классификатор NACE 2.1-UA, который должен работать уже с 1 января 2027 года. Европейский классификатор более современный и самих кодов в нем меньше, а в целом суть остается прежней», — отметил Смокович.

Предполагается, что NACE 2.1-UA поможет:

гармонизировать украинскую статистику с европейскими стандартами;

адаптировать систему к NACE Rev. 2.1, действующий в странах Европейского Союза;

повысить точность экономических характеристик.

Новой системой будут пользоваться юридические лица и их филиалы, ФЛПы на упрощенной и общей системе, представительства иностранных компаний.

