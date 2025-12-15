0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Сколько КВЭДов может иметь ФЛП на едином налоге — объяснение налоговой

Личные финансы
28
Сколько КВЭДов может иметь ФЛП на едином налоге — объяснение налоговой
Сколько КВЭДов может иметь ФЛП на едином налоге — объяснение налоговой
Физические лица — предприниматели могут указывать любое количество разрешенных видов деятельности, не нарушая требований налогового законодательства.
Об этом сообщает Главное управление ГНС в Днепропетровской области.
Согласно Налоговому кодексу, регистрация предприятия как плательщика единого налога осуществляется путем внесения соответствующих записей в реестр плательщиков единого налога.
В заявлении о применении упрощенной системы налогообложения предприятие отмечает выбранные виды хозяйственной деятельности согласно КВЭД ДК 009:2010. Классификация видов экономической деятельности КВЭД ДК 009:2010 утверждена приказом Госпотребстандарта Украины от 11.10.2010 № 457.

Внесение КВЭДов в реестр плательщиков единого налога

Согласно п. 299.7 ст. 299 НКУ в реестр плательщиков единого налога, в частности, вносятся сведения о видах хозяйственной деятельности плательщика.
На основании поданного физическим лицом предпринимателем заявления о применении упрощенной системы налогообложения в реестр вносятся данные о видах хозяйственной деятельности при условии, что такие виды дают право применять упрощенную систему налогообложения.
В то же время, Налоговый кодекс Украины не устанавливает ограничений по количеству видов деятельности, которые физическое лицо предприниматель может внести в реестр плательщиков единого налога.
Напомним, ранее Finance.ua писал, что Государственная служба статистики приняла новую редакцию Классификации видов экономической деятельности (NACE 2.1-UA), которая вступит в силу с 1 января 2027 года.
Как пояснил налоговый консультант Михаил Смокович, это не полная отмена, а только переход на европейские стандарты. «И у нас будет не классификатор КВЭДов, а классификатор NACE 2.1-UA, который должен работать уже с 1 января 2027 года. Европейский классификатор более современный и самих кодов в нем меньше, а в целом суть остается прежней», — отметил Смокович.
Предполагается, что NACE 2.1-UA поможет:
  • гармонизировать украинскую статистику с европейскими стандартами;
  • адаптировать систему к NACE Rev. 2.1, действующий в странах Европейского Союза;
  • повысить точность экономических характеристик.
Новой системой будут пользоваться юридические лица и их филиалы, ФЛПы на упрощенной и общей системе, представительства иностранных компаний.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
БизнесФЛП
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems