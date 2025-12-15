ЕС вводит сбор €3 на посылки из Китая Сегодня 18:00 — Личные финансы

ЕС вводит сбор €3 на посылки из Китая

Министры финансов ЕС согласились ввести временный сбор в размере €3 за каждую посылку. Он начнет действовать с июля. Постоянные таможенные пошлины планируют применить через 2 года.

Об этом сообщает Bloomberg.

Решение приняли на фоне стремительного роста количества отправлений от китайских онлайн-ритейлеров, в частности, Shein и Temu, что усиливает давление на европейский бизнес.

Временный механизм

Министры еще в прошлом месяце договорились отменить правило, позволяющее импортировать в ЕС товары стоимостью до 150 евро без уплаты пошлин. Однако полноценное внедрение новых таможенных правил возможно только с 2028 года после запуска единого таможенного дата-хаба ЕС.

К этому моменту Франция инициировала введение временного механизма посредством фиксированного сбора за каждую посылку. Это предложение поддержали другие страны-члены.

По словам министерства экономики Дании Стефани Лозе, страны ЕС стремятся создать равные условия конкуренции, поскольку беспошлинный импорт создает дополнительные вызовы для европейских компаний.

Статистика посылок

Министр финансов Германии Ларс Клингбайль заявил, что европейский рынок все больше наполняется товарами, не отвечающими стандартам качества, защите потребителей и экологическим требованиям.

По данным Евросоюза, в 2023—2024 годах количество посылок электронной коммерции из Китая стоимостью до €150 возросло более чем вдвое, с 1,9 млрд до 4,2 млрд единиц. В 2024 году на такие отправления приходилось 91% всех мелких посылок, приходивших в ЕС.

Напомним, ранее Finance.ua писал , что Европейская комиссия предложила ввести пошлины в размере 2 евро для посылок стоимостью до 150 евро, поступающих в ЕС из стран за его пределами.

Три основные цели нового сбора:

покрытие расходов — для того, чтобы компенсировать таможенным органам расходы на обработку и контроль огромного потока импорта низкой стоимости.

безопасность — чтобы усилить контроль за соблюдением европейских стандартов и безопасностью товаров, часто попадающих в ЕС без надлежащей проверки.

справедливая конкуренция — чтобы выровнять условия для европейских продавцов, конкурирующих с дешевым импортом, часто пользующимся регуляторными послаблениями.

