В школах Украины не хватает 44 тыс. учителей

В школах Украины не хватает 44 тыс. учителей

В школьной системе Украины предусмотрено 316 тыс. ставок для учителей, однако фактически работают только 272 тыс. Это создает дефицит в 44 тыс. вакансий, которые сейчас закрываются за счет совместительства.

Об этом рассказал глава Комитета по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак.

Дефицит кадров

Ежегодно в Украине готовят более 10 тыс. будущих учителей, однако большинство из них не идет в школу. Основной причиной является низкий уровень оплаты труда.

«В школьной системе есть 316 тысяч ставок, но фактически работает 272 тысячи. То есть 44 тысячи — это скрытые вакансии, которые покрываются совместительством. Это около 15% дефицита», — отметил Бабак.

Молодые специалисты не видят возможности обеспечить базовые потребности, в частности, аренду жилья и планирование будущего, если зарплата составляет 8−10 тысяч грн.

Бабак отметил, что за 30 лет ни одно правительство не повышало зарплаты всем учителям радикально, потому что их просто очень много, и это требует огромного материального ресурса.

В то же время в бюджете на следующий год предусмотрено повышение зарплат педагогам. Всего в текущем году на оплату труда учителей было направлено около 59 млрд грн, что является самым большим показателем за всю историю Украины.

Как финансируют образование

Сначала на зарплаты педагогов было заложено около 53 млрд грн. Впоследствии при рассмотрении бюджета дополнительно предусмотрели еще 4,8 млрд грн на следующий год.

Денежные средства направляют на повышение оплаты труда работников общего среднего образования, педагогов профессионального и профессионального высшего образования, а также научно педагогических сотрудников университетов. Дошкольное образование финансируется общинами, часть профессионального и профессионального высшего образования финансируется из областных бюджетов или бюджетов крупных городов.

После первого чтения бюджета депутаты рассматривали возможность гарантировать учителям зарплату на уровне 3 минимальных зарплат, как это предусмотрено Законом Об образовании. Однако реализация этой нормы в нынешней системе оплаты труда потребовала около 336 млрд грн, тогда как в бюджете 2025 года на эти цели предусмотрено лишь 103 млрд грн.

Планы относительно новой системы оплаты труда

В настоящее время должностной оклад молодого учителя составляет около 6200 грн, а с учетом доплат примерно 8200 грн. По словам Бабака, это демотивирует специалистов. Рассматривалась модель, при которой оклад был бы значительно выше, а количество надбавок минимизировано. В таком случае молодой учитель мог получать около 20 тыс. грн на руки.

После консультаций от этой модели отказались. Вместо этого с 1 января предусмотрено повышение зарплат на 30%, а с сентября еще на 20% к текущему уровню. Кабинет Министров также получил поручение до 1 сентября представить Верховной Раде предложения относительно новой системы оплаты труда педагогов.

