Правительство запускает политику «Деньги ходят за учителем»: педагоги получат по 1500 грн

В Украине заработает новая политика поддержки педагогов «Деньги ходят за учителем». Каждый учитель получит 1500 гривен на виртуальный счет, которые можно использовать на профессиональное обучение или повышение квалификации.

Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко, передает Правительственный портал.

Как будет работать новый механизм

Каждый учитель получит 1500 гривен на виртуальный счет, которые сможет потратить на учебные курсы в соответствии с профессиональными потребностями. Все процессы будут проходить на государственной цифровой платформе « на виртуальный счет, которые сможет потратить на учебные курсы в соответствии с профессиональными потребностями. Все процессы будут проходить на государственной цифровой платформе « Вектор ».

«Отныне каждый учитель сам будет решать, как развиваться и где учиться. Государство будет начислять средства на виртуальный счет, а педагог будет самостоятельно выбирать, на какие курсы их направить», — объяснила Свириденко.

В пилотном проекте смогут принять участие директора, заместители директоров и учителя, работающие с 7−9 классами Новой украинской школы, а также с 10 пилотными классами старшей профильной школы.

В Министерстве образования и науки добавили, что педагогический работник через государственную платформу сможет самостоятельно выбирать субъекта и программу повышения квалификации в соответствии с собственными профессиональными потребностями.

Реализовывать курсы на платформе сможет субъект, который отвечает требованиям постановления КМУ № 800 и чьи программы пройдут верификацию УИРО. Кроме того, постановление предусматривает возможность использования средств на услуги супервизии — профессиональной поддержки для педагогов.

Условия пилотного запуска

В пилот набирают первые 100 тысяч педагогических работников.

Регистрация для педагогов и субъектов повышения квалификации начнется в декабре 2025 года. Педагогические работники смогут выбирать и оплачивать курсы за виртуальные средства с января-февраля 2026 года и будут проходить обучение до конца календарного года.

В рамках пилота субъекты повышения квалификации смогут создавать и подавать курсы по следующим направлениям:

преодоление образовательных потерь;

психосоциальная поддержка учащихся;

реализация государственных стандартов в профильном среднем образовании;

карьерное консультирование;

формирование сквозных умений;

использование цифровых технологий в обучении;

использование «Scaffold»;

внедрение инклюзивного обучения.

Все программы должны быть разработаны на основе типовых программ, утвержденных МОН, которые будут представлены в ближайшее время.

Напомним, Кабинет Министров в проекте государственного бюджета на 2026 год заложил средства на повышение зарплат учителям. Оплата труда вырастет на 50% и составит около 25 тысяч гривен. Повышение охватит около 470 000 ставок педагогических работников. Рост зарплат состоится в два этапа:

с 1 января 2026 года — на 30%;

с 1 сентября 2026 года — еще на 20%.

В 2026 году правительство сохранит ежемесячную доплату учителям в 2 тыс. грн.

