В Минэкономики объяснили задержку выплат «Национального кешбэка» 07.11.2025, 11:28 — Финтех и Карты

Выплаты участникам программы «Национальный кешбэк» за август будут произведены на следующей неделе в полном объеме.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономики.

Причина задержки

Задержка связана с техническим процессом согласования, поскольку фактическое количество участников программы превысило предварительные расчеты. Как отметили в ведомстве, именно августовская выплата станет самой большой за время существования программы и составит 509 млн грн.

Следующим этапом начнутся выплаты Национального кешбэка за сентябрь.

Что предшествовало

6 ноября издание «Экономическая правда» сообщило , что платежи по программе «Национальный кешбэк» не приходят на счета украинцев в течение двух месяцев из-за отсутствия финансирования для программы.

По словам пользователей, последние средства они получали в начале сентября и это были выплаты за покупки, совершенные в июле. Платеж поступил с опозданием, а за август все еще находится «в обработке».

Собеседники издания в правительстве объяснили, что средства для программы планировали перебросить из резервного фонда, однако и там финансирование исчерпалось.

Позже министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Алексей Соболев в комментарии агентству «Интерфакс-Украина отметил , что программа «Национальный кешбэк» продолжает действовать, выплаты по ней не отменены, они лишь временно были задержаны из-за технического процесса согласования.

«Выплата кешбэка за август состоится в течение следующей недели в полном объеме. Завершаются финальные процедуры перед запуском выплаты», — сказал он.

Соболев объяснил задержку выплаты тем, что фактическое количество участников программы «Национальный кешбэк» превысило первоначально прогнозируемое.

«Замечу, что выплата за август является самой большой за все время деятельности программы. Следующим этапом начнутся выплаты за сентябрь», — отметил министр.

Справка Finance.ua

государство за июль 2025 года выплатило 3,6 млн участникам программы «Национальный кешбэк» 507 млн ​​грн, что на 17 млн ​​грн, или 3,5% больше, чем за июнь;

программа «Национальный кешбэк» стартовала в тестовом режиме 2 сентября 2024 года, официальный запуск состоялся 11 октября того же года. Полученные по программе средства можно потратить до конца 2025 года на коммунальные и другие услуги, книги и лекарства, зарегистрированные в программе. Также средства можно отправить на благотворительность, купить военные облигации или задонатить на ВСУ.

