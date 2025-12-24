0 800 307 555
Почему международные переводы на праздники обходятся дороже

Финтех и Карты
26
В период праздников финансовые системы работают на пределе возможностей: люди массово отправляют деньги родным, оплачивают покупки, путешествия и онлайн-сервисы. Поэтому конец декабря и начало января традиционно становятся временем пиковых нагрузок для банков, платежных сервисов и международных расчетных центров. И вместе с количеством операций возрастает риск переплат.
В статье Finance.ua рассказываем, почему праздничные переводы часто обходятся дороже.

Почему праздничные переводы — дороже

Декабрь и первые недели января — это период, когда резко увеличивается не только количество денежных переводов, но и финансовые потери, которые пользователи замечают уже после списания средств.
Ключевая причина — спешка и невнимательность. Зачастую лишние траты скрываются в менее выгодных конвертационных курсах, комиссиях посредников и дополнительных праздничных надбавках.
Ситуацию усложняет и работа валютных рынков. В праздничные дни биржи часто закрыты, в банках в разных странах — выходные, а курсы валют не обновляются в реальном времени.
В таких условиях банки и платежные сервисы не могут точно предвидеть, каким будет фактический курс на момент завершения всех этапов платежа. Чтобы снизить риски, они закладывают в курс дополнительный «запас». Именно эта разница и превращается в маржу, которую клиент видит как менее выгодный обмен.
Фактически в праздничные дни банки перестраховываются от возможных валютных колебаний, а стоимость перестраховки переводится на пользователей. Поэтому перевод, сделанный в обычный рабочий день, часто оказывается выгоднее аналогичной операции в выходной или праздничный период — даже если официальные тарифы выглядят одинаково.
Подробнее об основных способах международных переводов и как сэкономить на них — читайте в статье по ссылке.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
