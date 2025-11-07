Дедлайн для ФЛП: как подать декларацию в «Дія» 07.11.2025, 11:01 — Личные финансы

Дедлайн для ФЛП: как подать декларацию в «Дія»

10 ноября - последний день подачи декларации за девять месяцев для ФЛП 3-й группы.

А удобно подать декларацию можно онлайн в "Дія" — без электронных кабинетов, флешек с КЭПом и дополнительных настроек.

Кому нужно отчитываться

ФЛП 3-й группы:

на ставке ЕН 5%,

которые не являются плательщиками НДС,

и не имеют наемных работников.

Как подать декларацию в «Дія»

Откройте приложение и перейдите к разделу: Сервисы — Налоги — Декларация плательщика единого налога за три квартала. Укажите сумму поступлений за июль-сентябрь (данные можно взять в выписке по счету ФЛП в приложении банка). "Дія" автоматически рассчитает ЕП и военный сбор. Проверьте данные, подпишите "Дія.Підпис" и отправьте.

Что еще нужно оплатить

Единый налог – 5% дохода.

Военный сбор – 1% дохода.

ЕСВ — 22% от минимальной зарплаты: 1760 грн в месяц или 5280 грн в квартал (оплатить также можно в «Дія»).

