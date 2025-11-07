Дедлайн для ФЛП: как подать декларацию в «Дія»
10 ноября - последний день подачи декларации за девять месяцев для ФЛП 3-й группы.
А удобно подать декларацию можно онлайн в "Дія" — без электронных кабинетов, флешек с КЭПом и дополнительных настроек.
Кому нужно отчитываться
ФЛП 3-й группы:
- на ставке ЕН 5%,
- которые не являются плательщиками НДС,
- и не имеют наемных работников.
Как подать декларацию в «Дія»
- Откройте приложение и перейдите к разделу: Сервисы — Налоги — Декларация плательщика единого налога за три квартала.
- Укажите сумму поступлений за июль-сентябрь (данные можно взять в выписке по счету ФЛП в приложении банка).
- "Дія" автоматически рассчитает ЕП и военный сбор.
- Проверьте данные, подпишите "Дія.Підпис" и отправьте.
Что еще нужно оплатить
- Единый налог – 5% дохода.
- Военный сбор – 1% дохода.
- ЕСВ — 22% от минимальной зарплаты: 1760 грн в месяц или 5280 грн в квартал (оплатить также можно в «Дія»).
Ранее мы сообщали, что некоторые представители бизнеса больше рискуют попасть под налоговую проверку, поскольку они находятся под усиленным вниманием контролирующего органа. Кого из ФЛП налоговая может проверить первыми – читайте здесь.
