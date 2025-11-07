0 800 307 555
Дедлайн для ФЛП: как подать декларацию в «Дія»

Личные финансы
367
10 ноября - последний день подачи декларации за девять месяцев для ФЛП 3-й группы.
А удобно подать декларацию можно онлайн в "Дія" — без электронных кабинетов, флешек с КЭПом и дополнительных настроек.

Кому нужно отчитываться

ФЛП 3-й группы:
  • на ставке ЕН 5%,
  • которые не являются плательщиками НДС,
  • и не имеют наемных работников.
Как подать декларацию в «Дія»

  1. Откройте приложение и перейдите к разделу: Сервисы — Налоги — Декларация плательщика единого налога за три квартала.
  2. Укажите сумму поступлений за июль-сентябрь (данные можно взять в выписке по счету ФЛП в приложении банка).
  3. "Дія" автоматически рассчитает ЕП и военный сбор.
  4. Проверьте данные, подпишите "Дія.Підпис" и отправьте.

Что еще нужно оплатить

  • Единый налог – 5% дохода.
  • Военный сбор – 1% дохода.
  • ЕСВ — 22% от минимальной зарплаты: 1760 грн в месяц или 5280 грн в квартал (оплатить также можно в «Дія»).
Ранее мы сообщали, что некоторые представители бизнеса больше рискуют попасть под налоговую проверку, поскольку они находятся под усиленным вниманием контролирующего органа. Кого из ФЛП налоговая может проверить первыми – читайте здесь.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
ФЛПНалогиБизнес
