Почему стоит проверять соцсети компании перед трудоустройством

Почему стоит проверять соцсети компании перед трудоустройством
Почему стоит проверять соцсети компании перед трудоустройством
Две трети кандидатов проверяют коммуникационные платформы работодателей при поиске работы. Это не излишнее любопытство, а часть анализа. Контент и подача позволяют заметить потенциально проблемные моменты еще до того, как вы потратите время на этапы отбора.
Об этом пишет Work.ua.

Что можно увидеть в соцсетях компании

Атмосфера и ценности. Посты, истории сотрудников, волонтерская деятельность — все это демонстрирует, как работодатель относится к людям, какие инициативы поддерживает, заботится ли о развитии, помогает ли армии и стране и тому подобное.
Также можно увидеть, как здесь считывают контекст настоящего, например, публикуют ли шутливые сообщения в день траура, вводят ли минуту молчания и так далее.
Tone-of-voice и стиль коммуникации. Если они дружественные и открытые, это сигнал о неформальной культуре. Официальный и нейтральный тон может означать корпоративность. А вот агрессивный или пренебрежительный является опасным знаком.
Взаимодействие в комментариях. Следует обратить внимание, отвечает ли компания на вопросы, избегает ли неудобных тем, переходит на агрессию, проявляет токсичность, как реагирует на критику.
Или, наоборот, подходит к ответам основательно, настроена положительно, позволяет себе умеренный юмор.
Стабильность и прозрачность. Если компания публикует посты регулярно (следовательно, имеет контент-план), они содержательные, логичные, то это свидетельствует о внутренней организованности, наличии отлаженных процессов. И это хорошо.

Почему нужно быть осторожными

Соцсети — это все же «витрина», которая не всегда передает реальное положение дел. Компания может скрывать проблемы или, наоборот, создавать слишком идеализированный образ.
Отдельные сообщения или эмоциональные комментарии тоже не показывают всеобщую картину. Важно смотреть на динамику, стиль коммуникации и последовательность в поведении бренда.
Если компания не ведет соцсети — это не всегда «красный флаг». Малые бизнесы часто не имеют ресурсов или потребности в этом, поскольку сосредоточены на операционной работе, а не на бренде.
Отсутствие компании в соцсетях может быть тревожным сигналом, если она активно набирает персонал, но нет публичной информации: минимум отзывов, нет истории, что может указывать на низкую прозрачность. Или вакансии звучат очень заманчиво, но в сети о компании почти нет данных.
Как анализировать соцсети работодателя правильно:
  • Смотреть на несколько источников.
  • Обращать внимание на повторяющиеся сигналы: токсичный tone-of-voice, несоответствие между заявлениями и действиями, пустые обещания, чрезмерный пафос или «культ руководителя».
  • Сравнивать соцсети с информацией на собеседовании.
  • Задавать уточняющие вопросы: «Действительно ли у вас есть такие возможности развития, как описано в соцсетях?», «Как команда реагирует на обратную связь?», «Что вы считаете главной ценностью компании?»
  • Использовать как вспомогательный инструмент, ориентир, но решение принимать комплексно.
По материалам:
Finance.ua
