Могут ли в ЕС оштрафовать водителей за использование украинских удостоверений
Украинцы с временной защитой в странах ЕС имеют право пользоваться действительными украинскими водительскими удостоверениями без обязательного обмена на местные в течение всего периода защиты.
Об этом сообщили в Департаменте консульской службы МИД.
В ведомстве подчеркивают, что эти правила являются обязательными для всех стран ЕС и применяются напрямую.
«Европейская Комиссия также планирует дополнительно уведомить страны Европейского Союза для одинакового применения правил», — говорится в сообщении.
Специалисты рекомендуют всегда иметь при себе документы, подтверждающие статус временной защиты. Именно их отсутствие чаще всего становится основанием для конфликтов с местными правоохранительными органами или наложения штрафов.
Стоит отметить, что временная защита для украинцев продлена до 4 марта 2027 года.
Поделиться новостью
Также по теме
Могут ли в ЕС оштрафовать водителей за использование украинских удостоверений
Что изменится для работников в Польше с 2026 года
Как получить льготы на коммуналку, арендуя жилье
Почему стоит проверять соцсети компании перед трудоустройством
В ГНС ответили, должны ли украинские беженцы в ЕС платить налоги в Украине
Как изменится сумма добровольного страхового взноса в 2026 году