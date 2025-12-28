0 800 307 555
Могут ли в ЕС оштрафовать водителей за использование украинских удостоверений

Украинцы с временной защитой в странах ЕС имеют право пользоваться действительными украинскими водительскими удостоверениями без обязательного обмена на местные в течение всего периода защиты.
Об этом сообщили в Департаменте консульской службы МИД.
В ведомстве подчеркивают, что эти правила являются обязательными для всех стран ЕС и применяются напрямую.
«Европейская Комиссия также планирует дополнительно уведомить страны Европейского Союза для одинакового применения правил», — говорится в сообщении.
Специалисты рекомендуют всегда иметь при себе документы, подтверждающие статус временной защиты. Именно их отсутствие чаще всего становится основанием для конфликтов с местными правоохранительными органами или наложения штрафов.
Стоит отметить, что временная защита для украинцев продлена до 4 марта 2027 года.
По материалам:
Finance.ua
