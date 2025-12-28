Могут ли в ЕС оштрафовать водителей за использование украинских удостоверений Сегодня 20:16 — Личные финансы

Могут ли в ЕС оштрафовать водителей за использование украинских удостоверений

Украинцы с временной защитой в странах ЕС имеют право пользоваться действительными украинскими водительскими удостоверениями без обязательного обмена на местные в течение всего периода защиты.

Об этом сообщили в Департаменте консульской службы МИД.

В ведомстве подчеркивают, что эти правила являются обязательными для всех стран ЕС и применяются напрямую.

«Европейская Комиссия также планирует дополнительно уведомить страны Европейского Союза для одинакового применения правил», — говорится в сообщении.

Специалисты рекомендуют всегда иметь при себе документы, подтверждающие статус временной защиты. Именно их отсутствие чаще всего становится основанием для конфликтов с местными правоохранительными органами или наложения штрафов.

Стоит отметить, что временная защита для украинцев продлена до 4 марта 2027 года.

