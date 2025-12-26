Что делать, если работодатель молчит после собеседования
После собеседования кандидаты обычно ожидают обратной связи в установленные работодателем сроки. На практике же ответ, особенно отрицательный, дают не всегда. В конце года такая пауза может вызвать тревогу, однако молчание в декабре не обязательно означает отказ.
Эксперты robota.ua рассказали, почему могут возникать такие паузы и как кандидату напомнить о себе.
Почему работодатели дольше отвечают в декабре
В предпраздничный период компании часто затягивают с решениями по объективным причинам.
- Закрытие года. Декабрь — это время финансовых отчетов, аудитов, бюджетирования и жестких дедлайнов. Наем новых сотрудников в этот период часто отходит на второй план и возобновляется уже после праздников.
- Человеческий фактор. Праздники и отпуска также влияют на сроки. HR-специалист или руководитель, принимающий финальное решение, может временно отсутствовать.
- Отложенное решение. Решение по кандидату может быть уже принято, но его озвучивают после праздников — например, чтобы упростить онбординг. Другой вариант — кандидат находится в шорт-листе, и работодатель ожидает ответа от других претендентов.
Когда и как напомнить о себе
Если обещанный срок обратной связи истек, следует корректно напомнить о себе. Оптимально — через 3−5 рабочих дней после указанной даты.
Сообщение должно быть коротким, вежливым и нейтральным, без давления или эмоций. Чрезмерная настойчивость — ежедневные сообщения или звонки — скорее повредит, чем поможет.
Если после одного-двух напоминаний нет ответа, следует двигаться дальше: компания, которая игнорирует кандидатов на этапе отбора, обычно не демонстрирует высокого уровня уважения и в работе с сотрудниками.
Что следует сделать кандидату в конце года
Ожидая ответа, не стоит сосредотачиваться только на одной вакансии. Конец года — подходящее время для подготовки к активному поиску в январе:
- обновить резюме и добавить новые навыки;
- четко сформулировать свои достижения;
- обновить профиль в LinkedIn;
- подготовить ответы на сложные вопросы собеседований;
- проверить актуальный уровень зарплат в своей сфере.
Праздничный период традиционно замедляет наем. Поэтому задержка с ответом в декабре — не повод сомневаться в собственной профессиональной ценности или делать преждевременные выводы.
Ранее мы сообщали, стоит ли искать работу перед Новым годом.
Поделиться новостью
Также по теме
Состоялся первый успешный аукцион по распределению электроэнергии через границы (список стран)
Установление ФЛП платежных терминалов: что предлагает Минэкономики
Что делать, если работодатель молчит после собеседования
Президент Зеленский анонсировал встречу с Трампом
Как менялись зарплаты украинцев в 2025 году (аналитика)
путин заявил, что США и рф обсуждают совместное управление ЗАЭС без участия Украины