Что делать, если работодатель молчит после собеседования

После собеседования кандидаты обычно ожидают обратной связи в установленные работодателем сроки. На практике же ответ, особенно отрицательный, дают не всегда. В конце года такая пауза может вызвать тревогу, однако молчание в декабре не обязательно означает отказ.

Эксперты robota.ua рассказали , почему могут возникать такие паузы и как кандидату напомнить о себе.

Почему работодатели дольше отвечают в декабре

В предпраздничный период компании часто затягивают с решениями по объективным причинам.

Закрытие года. Декабрь — это время финансовых отчетов, аудитов, бюджетирования и жестких дедлайнов. Наем новых сотрудников в этот период часто отходит на второй план и возобновляется уже после праздников.

Человеческий фактор. Праздники и отпуска также влияют на сроки. HR-специалист или руководитель, принимающий финальное решение, может временно отсутствовать.

Отложенное решение. Решение по кандидату может быть уже принято, но его озвучивают после праздников — например, чтобы упростить онбординг. Другой вариант — кандидат находится в шорт-листе, и работодатель ожидает ответа от других претендентов.

Когда и как напомнить о себе

Если обещанный срок обратной связи истек, следует корректно напомнить о себе. Оптимально — через 3−5 рабочих дней после указанной даты.

Сообщение должно быть коротким, вежливым и нейтральным, без давления или эмоций. Чрезмерная настойчивость — ежедневные сообщения или звонки — скорее повредит, чем поможет.

Если после одного-двух напоминаний нет ответа, следует двигаться дальше: компания, которая игнорирует кандидатов на этапе отбора, обычно не демонстрирует высокого уровня уважения и в работе с сотрудниками.

Что следует сделать кандидату в конце года

Ожидая ответа, не стоит сосредотачиваться только на одной вакансии. Конец года — подходящее время для подготовки к активному поиску в январе:

обновить резюме и добавить новые навыки;

четко сформулировать свои достижения;

обновить профиль в LinkedIn;

подготовить ответы на сложные вопросы собеседований;

проверить актуальный уровень зарплат в своей сфере.

Праздничный период традиционно замедляет наем. Поэтому задержка с ответом в декабре — не повод сомневаться в собственной профессиональной ценности или делать преждевременные выводы.

