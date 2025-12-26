0 800 307 555
Что делать, если работодатель молчит после собеседования

После собеседования кандидаты обычно ожидают обратной связи в установленные работодателем сроки. На практике же ответ, особенно отрицательный, дают не всегда. В конце года такая пауза может вызвать тревогу, однако молчание в декабре не обязательно означает отказ.
Эксперты robota.ua рассказали, почему могут возникать такие паузы и как кандидату напомнить о себе.

Почему работодатели дольше отвечают в декабре

В предпраздничный период компании часто затягивают с решениями по объективным причинам.
  • Закрытие года. Декабрь — это время финансовых отчетов, аудитов, бюджетирования и жестких дедлайнов. Наем новых сотрудников в этот период часто отходит на второй план и возобновляется уже после праздников.
  • Человеческий фактор. Праздники и отпуска также влияют на сроки. HR-специалист или руководитель, принимающий финальное решение, может временно отсутствовать.
  • Отложенное решение. Решение по кандидату может быть уже принято, но его озвучивают после праздников — например, чтобы упростить онбординг. Другой вариант — кандидат находится в шорт-листе, и работодатель ожидает ответа от других претендентов.

Когда и как напомнить о себе

Если обещанный срок обратной связи истек, следует корректно напомнить о себе. Оптимально — через 3−5 рабочих дней после указанной даты.
Сообщение должно быть коротким, вежливым и нейтральным, без давления или эмоций. Чрезмерная настойчивость — ежедневные сообщения или звонки — скорее повредит, чем поможет.
Если после одного-двух напоминаний нет ответа, следует двигаться дальше: компания, которая игнорирует кандидатов на этапе отбора, обычно не демонстрирует высокого уровня уважения и в работе с сотрудниками.

Что следует сделать кандидату в конце года

Ожидая ответа, не стоит сосредотачиваться только на одной вакансии. Конец года — подходящее время для подготовки к активному поиску в январе:
  • обновить резюме и добавить новые навыки;
  • четко сформулировать свои достижения;
  • обновить профиль в LinkedIn;
  • подготовить ответы на сложные вопросы собеседований;
  • проверить актуальный уровень зарплат в своей сфере.
Праздничный период традиционно замедляет наем. Поэтому задержка с ответом в декабре — не повод сомневаться в собственной профессиональной ценности или делать преждевременные выводы.
Ранее мы сообщали, стоит ли искать работу перед Новым годом.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
