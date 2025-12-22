Чи варто шукати роботу перед Новим роком: переваги та недоліки Сьогодні 09:12

Чи варто шукати роботу перед Новим роком: переваги та недоліки

Кінець року — традиційно час підсумків і нових рішень, зокрема й кар’єрних. Для когось це шанс стартувати з чистого аркуша, для інших — ризикований крок у період свят, бюджетних пауз і змін у компаніях. Чи варто змінювати роботу наприкінці року, які переваги може дати такий перехід і з якими недоліками доведеться зіткнутися — проаналізували фахівці robota.ua.

Плюси зміни роботи наприкінці року

Для початку зосередьмося на перевагах зміни роботи у святковий період. Спойлер: їх справді чимало.

Менша конкуренція

Це, мабуть, один із ключових плюсів. У передсвятковий період більшість працівників зосереджуються на завершенні поточних справ і відкладають пошук роботи щонайменше до середини січня. Для вас це означає меншу кількість резюме на одну вакансію й значно вищі шанси бути поміченими рекрутерами.

Більше «гарячих» вакансій

Компанії, які відкрили вакансії восени, часто мають чіткі дедлайни та затверджені бюджети до кінця року. Саме тому вони зацікавлені закрити позицію якомога швидше й можуть бути більш гнучкими щодо рівня зарплати, формату роботи або дати старту.

Можливість почати рік у новій ролі

Цей пункт радше про психологічний бонус. Кінець року — період підбиття підсумків і бажання змін. Навіть якщо фактичний вихід на роботу відбудеться у січні, ви входите в новий рік уже з підписаним офером, чітким планом і відчуттям професійного оновлення.

Час для спокійного онбордингу

Для багатьох компаній січень — не найінтенсивніший місяць. Це дає можливість пройти адаптацію без авралів: розібратися в процесах, зануритися в задачі та вибудувати стосунки з командою, коли всі палаючі дедлайни вже залишилися в минулому році.

Читайте також ТОП-5 тривожних сигналів на співбесіді

Мінуси зміни роботи в новорічний період

Попри очевидні переваги, пошук роботи наприкінці року має й свої недоліки — і про них варто знати заздалегідь.

Сповільнені процеси

У святковий період у багатьох компаніях HR-фахівці та керівники йдуть у відпустки. А це означає, що на пошукача чекатимуть довші паузи між етапами відбору, відкладені рішення, а іноді — повна тиша 2−3 тижні.

Ризик нестабільності

Не всі компанії однаково впевнено входять у новий рік. Якщо бізнес залежить від сезонних продажів, працює в нестабільній ніші або оптимізує витрати, варто уважніше перевіряти фінансовий стан роботодавця й перспективи посади.

Менше вакансій у деяких сферах

Кількість адміністративних, маркетингових і junior-позицій у цей період може зменшуватися. Водночас технічні, управлінські та вузькопрофільні ролі зазвичай залишаються актуальними. Також існує ризик, що компанія просто відкладе активний пошук нового співробітника «на після свят».

Змінювати чи не змінювати роботу перед Новим роком

Варто розглядати зміну роботи в грудні, якщо:

ви незадоволені поточною роботою, і це вже впливає на ваше здоров’я або мотивацію;

маєте фінансову «подушку» щонайменше на 3−4 місяці;

отримали конкретну пропозицію з чітко прописаними умовами;

ваш професійний профіль є дефіцитним на ринку;

компанія-роботодавець викликає довіру, а не сумніви.

Читайте також Як говорити про зарплату на співбесіді — поради

Натомість пошук роботи краще відкласти до січня, якщо ви:

плануєте кардинальну зміну сфери;

ринок у вашій галузі традиційно «завмирає» взимку;

або ж отримана пропозиція виглядає нечіткою та потребує додаткових уточнень.

Стратегія зваженої зміни роботи наприкінці року

Якщо ви все ж вирішили шукати роботу перед новорічними святами, варто обрати зважену стратегію — саме вона підвищить шанси на успішний результат.

Починайте пошук уже зараз, навіть якщо вихід на роботу планується на січень або лютий.

Оновіть резюме та профіль у LinkedIn. Кінець року — вдалий момент для переосмислення досвіду й чіткого професійного позиціонування.

Проходьте співбесіди без різких рішень. Якщо ви не маєте фінансової подушки безпеки або не готові до радикальних змін, не варто звільнятися наприкінці року без підписаного оферу.

Ставте правильні запитання роботодавцю. Зокрема, про плани компанії на 2025 рік, бюджети, пріоритети та очікування від ролі в перші 3−6 місяців.

Домовляйтеся про старт після свят. Це виглядає професійно та зручно для обох сторін.

Зміна роботи перед Новим роком — не помилка і не зайвий ризик, якщо це усвідомлене рішення. Навпаки, вона може стати вашою конкурентною перевагою, якщо діяти стратегічно, а не емоційно.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.