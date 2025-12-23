0 800 307 555
OpenAI запустила в Україні передплату ChatGPT Go за $4

В українських акаунтах ChatGPT з’явився новий бюджетний тариф за $4.
ChatGPT Go включає всі функції безплатної версії, а також розширений доступ до GPT-5, створення зображень, завантаження файлів, аналізу даних та інших функцій поряд зі збільшеним контекстним вікном. Тариф доступний як у мобільних застосунках Android та Apple, так і на macOS та Windows.
Цікаво, що в різних інтерфейсах ChatGPT Go пропонує різну вартість: до прикладу в безплатній веб-версії для неавторизованих користувачів тариф пропонується за ціною у $7.
Повний перелік країн з доступністю ChatGPT Go можна переглянути за посиланням.
Серед інших доступних тарифів: ChatGPT Plus за місячну плату у $20, ChatGPT Pro за $200 та версія для бізнесу за $25.
Раніше ми повідомляли, що у cерпні 2025 року компанія OpenAI представила новий тарифний план ChatGPT Go вартістю $4,6 на місяць, що став найдоступнішою підпискою у лінійці сервісів компанії.
За матеріалами:
ITC.ua
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
