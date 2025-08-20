OpenAI запустила найдешевшу підписку ChatGPT Go за $4,6 на місяць — Finance.ua

OpenAI запустила найдешевшу підписку ChatGPT Go за $4,6 на місяць 20.08.2025, 01:19 — Технології&Авто

Компанія OpenAI представила новий тарифний план ChatGPT Go вартістю $4,6 на місяць, що став найдоступнішою підпискою у лінійці сервісів компанії.

Про це повідомляє керівник ChatGPT Нік Терлі.

Наразі новий план діє лише в Індії, проте найближчим часом його поширять і на інші країни. ChatGPT Go забезпечує доступ до моделі GPT-5 та надає у 10 разів більше повідомлень, генерацій зображень і завантажень файлів, а також удвічі більшу пам’ять, ніж безоплатна версія.

Запуск в Індії є частиною стратегії компанії із закріплення на ключових ринках. CEO Сем Альтман раніше наголошував на швидкому розвитку ШІ у країні та обговорював із місцевою владою створення доступного середовища для впровадження штучного інтелекту.

