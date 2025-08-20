OpenAI запустила найдешевшу підписку ChatGPT Go за $4,6 на місяць — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

OpenAI запустила найдешевшу підписку ChatGPT Go за $4,6 на місяць

Технології&Авто
9
OpenAI запустила найдешевшу підписку ChatGPT Go за $4,6 на місяць
OpenAI запустила найдешевшу підписку ChatGPT Go за $4,6 на місяць
Компанія OpenAI представила новий тарифний план ChatGPT Go вартістю $4,6 на місяць, що став найдоступнішою підпискою у лінійці сервісів компанії.
Про це повідомляє керівник ChatGPT Нік Терлі.
Читайте також
Наразі новий план діє лише в Індії, проте найближчим часом його поширять і на інші країни. ChatGPT Go забезпечує доступ до моделі GPT-5 та надає у 10 разів більше повідомлень, генерацій зображень і завантажень файлів, а також удвічі більшу пам’ять, ніж безоплатна версія.
Запуск в Індії є частиною стратегії компанії із закріплення на ключових ринках. CEO Сем Альтман раніше наголошував на швидкому розвитку ШІ у країні та обговорював із місцевою владою створення доступного середовища для впровадження штучного інтелекту.
За матеріалами:
Mind
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems