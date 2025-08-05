OpenAI готує новий платний тариф ChatGPT Go — Finance.ua
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OpenAI готує новий платний тариф ChatGPT Go

Технології&Авто
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OpenAI готує новий платний тариф ChatGPT Go
OpenAI готує новий платний тариф ChatGPT Go
Дослідник ШІ Тібор Блахо знайшов в коді ChatGPT згадку про новий платний тариф під назвою «Go», дешевший за нині доступні Plus і Pro — очікується, що його ціна не перевищуватиме $10−15.
Наразі OpenAI пропонує два рівні передплати (окрім доступного всім безплатного): початковий Plus за $20 і Pro за $200 з необмеженим доступом до моделей ШІ і нових функцій.
OpenAI готує новий платний тариф ChatGPT Go
Доступніший тариф Go, ймовірно, надасть користувачам постійний доступ до сучасних моделей, таких як o3, але без преміум-функцій — на кшталт користування ChatGPT Agent, розширених налаштувань чи опцій розробника.
Окрім плану Go, OpenAI, за даними digitalinformationworld, готує нові функції для веб-версії ChatGPT, серед яких розділ «Улюблене» та опція «Закріпити чат».
OpenAI готує новий платний тариф ChatGPT Go
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Розширені функції налаштування так само почали з’являтися в бета-версії 1.2025.210 додатка ChatGPT для Android, вони серед іншого включають додаткову палітру кольорів для тем.
OpenAI готує новий платний тариф ChatGPT Go
Ймовірно, більше інформації про ці три зміни нам нададуть на момент презентації GPT-5 — нової версії ШІ-моделей OpenAI. Однак, за даними The Information, в цьому випадку не слід розраховувати на «революцію» — на нас радше чекає «скромне оновлення». Внутрішні тести показують певний прогрес у таких сферах, як програмування, математика та виконання складних інструкцій, але стрибка відповідного до переходу з GPT-3 (2020) до GPT-4 (2023) не буде.
За матеріалами:
ITC.ua
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