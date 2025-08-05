Apple створить власний чатбот — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Apple створить власний чатбот

Технології&Авто
19
Apple створить власний чатбот
Apple створить власний чатбот
У 2025 році Apple сформувала внутрішню команду, що отримала назву «Відповіді, знання та інформація» або AKI. Ця група досліджує низку власних сервісів на базі штучного інтелекту, аби створити новий продукт, подібний до популярного ChatGPT.
Про це повідомило видання Bloomberg.
Наразі команда AKI створює продукт під назвою «система відповідей», яка повинна мати здатність сканувати вебсторінки, аби відповідати на запитання загального характеру. Також розробники досліджують окремий додаток та нову серверну інфраструктуру, покликану забезпечити можливості пошуку у майбутніх версіях застосунків Siri, Spotlight та Safari.
Також Apple почала розміщення вакансій для цієї команди. У деяких з них конкретно вказано про те, що необхідний досвід роботи з пошуковими алгоритмами та розробленням пошукових систем.
Читайте також
«Наша робота сприяє інтуїтивно зрозумілому інформаційному досвіду в деяких найвідоміших продуктах Apple, включаючи Siri, Spotlight, Safari, Messages, Lookup та інші. Приєднуйтесь до нас у формуванні майбутнього того, як світ взаємодіє з інформацією!» — йдеться в одній із них.
Такі дії можуть свідчити про те, що Apple змінює стратегію, оскільки у 2024 році, коли компанія представила свою платформу штучного інтелекту, то дала зрозуміти користувачам: власного чатбота Apple створювати не буде. Також керівництво компанії відкидало заяви про те, що Apple відстає у сфері штучного інтелекту.
Однак Apple зіткнулася з реальністю, оскільки ChatGPT має шалену популярність у світі, у той час як Apple Intelligence наразі не пропонує можливостей пошуку.
До готового чатбота Apple на подобі ChatGPT наразі далеко, пишуть у Bloomberg. Однак напрямок розвитку компанії чіткий і свідчить про пошук спрощеного продукту.
За матеріалами:
Фокус
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems