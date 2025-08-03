iPhone Fold вийде у 2026: Apple готує проривний складний смартфон за $1 999 — Finance.ua

iPhone Fold вийде у 2026: Apple готує проривний складний смартфон за $1 999 Сьогодні 23:33 — Технології&Авто

iPhone Fold вийде у 2026: Apple готує проривний складний смартфон за $1 999

2026 рік може стати визначальним для Apple: компанія готується представити свій перший складаний iPhone, який може докорінно змінити ситуацію на ринку гнучких смартфонів. Новина надійшла від JP Morgan, яка підтвердила плани запуску пристрою у вересні 2026 року в межах лінійки iPhone 18.

Про це пише Digital Trends

Згідно з аналітичною запискою від Samik Chatterjee, експерта JP Morgan, iPhone Fold буде представлено восени 2026 року. Він отримає формат «книжки», подібний до Samsung Galaxy Z Fold, і стане частиною лінійки iPhone 18.

За словами JP Morgan, стартова ціна iPhone Fold складе $1 999. Це майже на рівні поточних моделей Galaxy Fold і вище за звичайні iPhone.

Така ціна вказує на те, що Apple націлена на сегмент суперпреміум-класу, де ставка робиться на інноваційність та ексклюзивність.

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