Розробники Airbus представили новітні розвідувальні дрони
Європейська агенція морської безпеки уклала угоду з компанією Airbus на €30 млн для розгортання безпілотних літальних систем Flexrotor, які мають посилити морське спостереження в Європі. Початок операцій заплановано на 2026 рік.
Flexrotor стане першим безпілотником цього типу, що працюватиме в Європі на регулярній основі. Це апарат вертикального злету та посадки вагою близько 25 кг, здатний перебувати в повітрі понад 12 годин, а у версії для EMSA — близько 10 годин. Для запуску потрібна площа лише 3,7×3,7 метра, що робить його придатним для експедиційних завдань у віддалених регіонах і на кораблях. Система забезпечує передачу оптичних, інфрачервоних і радарних даних у реальному часі до центру управління EMSA RPAS Data Centre, що дозволяє національним службам відстежувати операції онлайн.
За словами керівника підрозділу безпілотних систем Airbus Helicopters Віктора Жерина-Розе, Flexrotor вже довів ефективність під час демонстраційних польотів і здатний нести різноманітне обладнання для розвідки та моніторингу. Нові системи допоможуть береговій охороні виконувати пошуково-рятувальні місії, контролювати риболовлю, запобігати незаконним морським операціям, забрудненню довкілля та контрабанді.
Контракт передбачає можливість одночасного розгортання двох місій у різних країнах із потенціалом розширення. Спочатку угода діятиме два роки з можливістю двох щорічних продовжень, а виконання місій здійснюватиме французький оператор Extensee.
