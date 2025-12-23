0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Розробники Airbus представили новітні розвідувальні дрони

Технології&Авто
12
Розробники Airbus представили новітні розвідувальні дрони
Розробники Airbus представили новітні розвідувальні дрони
Європейська агенція морської безпеки уклала угоду з компанією Airbus на €30 млн для розгортання безпілотних літальних систем Flexrotor, які мають посилити морське спостереження в Європі. Початок операцій заплановано на 2026 рік.
Flexrotor стане першим безпілотником цього типу, що працюватиме в Європі на регулярній основі. Це апарат вертикального злету та посадки вагою близько 25 кг, здатний перебувати в повітрі понад 12 годин, а у версії для EMSA — близько 10 годин. Для запуску потрібна площа лише 3,7×3,7 метра, що робить його придатним для експедиційних завдань у віддалених регіонах і на кораблях. Система забезпечує передачу оптичних, інфрачервоних і радарних даних у реальному часі до центру управління EMSA RPAS Data Centre, що дозволяє національним службам відстежувати операції онлайн.
Читайте також
За словами керівника підрозділу безпілотних систем Airbus Helicopters Віктора Жерина-Розе, Flexrotor вже довів ефективність під час демонстраційних польотів і здатний нести різноманітне обладнання для розвідки та моніторингу. Нові системи допоможуть береговій охороні виконувати пошуково-рятувальні місії, контролювати риболовлю, запобігати незаконним морським операціям, забрудненню довкілля та контрабанді.
Контракт передбачає можливість одночасного розгортання двох місій у різних країнах із потенціалом розширення. Спочатку угода діятиме два роки з можливістю двох щорічних продовжень, а виконання місій здійснюватиме французький оператор Extensee.
За матеріалами:
noworries
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems