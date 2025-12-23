0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Nissan запустив у продаж флагманський електромобіль (фото)

Технології&Авто
68
Nissan запустив у продаж флагманський електромобіль (фото)
Nissan запустив у продаж флагманський електромобіль (фото)
Електромобіль Nissan Ariya пройшов планове оновлення і виходить на ринок. Кросовер змінився зовні та отримав нове обладнання.
Подробиці авто розкрили на сайті Nissan.

Ціна Nissan Ariya

Електрокросовер почали продавати на батьківщині — в Японії. Ціна Nissan Ariya 2026 становить від 6 675 900 до 8 072 900 єн ($42 400 — 51 300).
Nissan запустив у продаж флагманський електромобіль (фото)

Чому Nissan Ariya називають молодшим братом Leaf

Новий Nissan Ariya став схожим на молодшого брата Leaf третього покоління, що й не дивно, адже моделі збудовані на одній платформі. Флагманський електрокар марки отримав нову передню частину із тоненькими стріловидними фарами. Крім того, розширили палітру кольорів та запропонували нові 20-дюймові диски.

Характеристики Nissan Ariya

Салон Nissan Ariya 2026 залишається знайомим, проте електрокросовер отримав вдосконалену мультимедійну систему з сервісами Google.
Електромобіль Nissan Ariya вийшов на ринок у передньопривідних версіях потужністю 218 та 242 к. с. Повнопривідні варіанти на 340 та 394 к. с. з’являться пізніше, а в березні дебютує оновлений заряджений електрокросовер Nissan Ariya Nismo на 435 к. с.
Nissan запустив у продаж флагманський електромобіль (фото)
Як і раніше, доступні батареї ємністю 66 та 91 кВт∙год: запас ходу Nissan Ariya становить від 460 до 640 км. Новацією стала функція двонаправленої зарядки, тобто авто тепер може живити електроприлади.
Раніше ми повідомляли, що Nissan представила стильного конкурента Tesla Model Y з надшвидкою зарядкою.
За матеріалами:
Фокус
Авто
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems