Nissan запустив у продаж флагманський електромобіль (фото)
Електромобіль Nissan Ariya пройшов планове оновлення і виходить на ринок. Кросовер змінився зовні та отримав нове обладнання.
Подробиці авто розкрили на сайті Nissan.
Ціна Nissan Ariya
Електрокросовер почали продавати на батьківщині — в Японії. Ціна Nissan Ariya 2026 становить від 6 675 900 до 8 072 900 єн ($42 400 — 51 300).
Чому Nissan Ariya називають молодшим братом Leaf
Новий Nissan Ariya став схожим на молодшого брата Leaf третього покоління, що й не дивно, адже моделі збудовані на одній платформі. Флагманський електрокар марки отримав нову передню частину із тоненькими стріловидними фарами. Крім того, розширили палітру кольорів та запропонували нові 20-дюймові диски.
Характеристики Nissan Ariya
Салон Nissan Ariya 2026 залишається знайомим, проте електрокросовер отримав вдосконалену мультимедійну систему з сервісами Google.
Електромобіль Nissan Ariya вийшов на ринок у передньопривідних версіях потужністю 218 та 242 к. с. Повнопривідні варіанти на 340 та 394 к. с. з’являться пізніше, а в березні дебютує оновлений заряджений електрокросовер Nissan Ariya Nismo на 435 к. с.
Як і раніше, доступні батареї ємністю 66 та 91 кВт∙год: запас ходу Nissan Ariya становить від 460 до 640 км. Новацією стала функція двонаправленої зарядки, тобто авто тепер може живити електроприлади.
Раніше ми повідомляли, що Nissan представила стильного конкурента Tesla Model Y з надшвидкою зарядкою.
