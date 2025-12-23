0 800 307 555
укр
Євросоюз передав Україні з Литви обладнання для ТЕС

Енергетика
Європейська комісія передала Україні повний комплект обладнання для теплової електростанції з Литви.
Про це повідомила пресслужба Міністерства енергетики.
«Ми надзвичайно вдячні партнерам з Литви, Польщі і всієї європейської спільноти, які допомогли нам отримати це критично необхідне устаткування. Воно допомогло відновити критично важливі енергетичні потужності та посилити стійкість української енергосистеми, яка, на жаль, продовжує зазнавати прицільних російських атак», — зазначив в.о. міністра енергетики України Артем Некрасов.

Масштабна логістична операція

Складна операція, що тривала 11 місяців, включала 149 поставок обладнання загальною вагою 2399 тонн. Серед них 40 були негабаритними вантажами, включаючи надзвичайно важкі трансформатори та статори вагою близько 172 тонн кожен.
Надане обладнання допомогло провести аварійні ремонти в кількох регіонах України, де енергетична інфраструктура була істотно пошкоджена внаслідок російських ударів.
Загалом Комісія виділила понад 1,2 мільярда євро на програми гуманітарної допомоги в Україні та доставила понад 160 000 тонн допомоги.
