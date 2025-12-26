0 800 307 555
Импорт электроэнергии из Европы вырос почти вдвое

Энергетика
По сравнению с прошлой неделей импорт электроэнергии из Европы вырос почти вдвое.
Об этом в телеэфире заявил глава правления НЭК «Укрэнерго» Виталий Зайченко.
«Импорт по сравнению с прошлой неделей увеличился почти вдвое, что также позволяет обеспечить потребителей светом. Конъюктура украинского и европейского рынков способствует покупке электричества в Европе, где сейчас праздники и электричество дешевеют», — сказал Зайченко.
По словам главы Укрэнерго, сейчас в Украине действуют графики отключений в объеме от 1 до 3,5 очередей в зависимости от региона. Самая сложная ситуация с электроснабжением в прифронтовых и приграничных областях. В частности, на подконтрольной территории Донбасса за сутки было три атаки на объект критической инфраструктуры с применением КАБов.
По материалам:
Укрінформ
ЭнергетикаЭлектроэнергия
