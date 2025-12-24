В «Газсетях» объяснили ситуацию с тарифами на доставку газа Сегодня 15:23 — Энергетика

В Украине с 1 января 2026 года стоимость доставки природного газа для бытовых потребителей меняться не будет. Тарифы на распределение газа для населения остаются фиксированными на весь период военного положения и еще 6 месяцев после его завершения.

Об этом сообщила пресс-служба компании «Газсети», комментируя информацию о якобы повышении тарифов для украинцев.

В «Газсети» отметили, что в последние дни в интернете активно распространяется ложная информация об изменении тарифов для населения. В компании подчеркнули, что для бытовых потребителей никаких изменений в стоимости доставки газа не предусмотрены.

Корректировка только для небытовых потребителей

В компании подчеркнули, что корректировка тарифов на доставку природного газа касается исключительно небытовых потребителей. Для этой категории повышение будет происходить в два этапа.

Первый этап запланирован с 1 января 2026 года, второй с 1 апреля 2026 года.

Напомним, ранее Finance.ua писал , что Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг впервые с 2021 года пересмотрела тарифы операторов газораспределительных сетей на услуги по распределению природного газа для небытовых потребителей на 2026 год.

По расчетам НКРЭКУ, средневзвешенный тариф операторов ГРС для небытовых потребителей с 1 января составит 1,56 грн за куб. м в месяц без НДС, а с 1 апреля вырастет до 1,89 грн. за куб. м в месяц без НДС.

Кабинет Министров обратился в НКРЭКУ об отсрочке запланированных изменений на тарифы на воду.

