0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

«Нафтогаз» сообщил о второй масштабной атаке рф на нефтяные объекты

Энергетика
24
«Нафтогаз» сообщил о второй масштабной атаке рф на нефтяные объекты
«Нафтогаз» сообщил о второй масштабной атаке рф на нефтяные объекты
рф второй раз за два дня атаковала производственные объекты «Укрнафты». В результате ударов работа оборудования остановлена.
Об этом сообщил Председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Сергей Корецкий на странице Facebook.
Через два дня враг направил на объекты «Укрнафты» почти 100 шахедов.
«Второй день подряд россия целенаправленно атакует нефтегазовую инфраструктуру. Есть критические разрушения. Работа оборудования остановлена», — заметил Корецкий.
Он добавил, что спасатели и специалисты компании работают над ликвидацией последствий вражеских атак на нефтегазовую инфраструктуру.
«Сразу после этого начнутся восстановительные работы», — подытожил председатель правления НАК «Нафтогаз Украины».
По материалам:
Finance.ua
Энергетика
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems