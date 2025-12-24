«Нафтогаз» сообщил о второй масштабной атаке рф на нефтяные объекты Сегодня 12:15 — Энергетика

«Нафтогаз» сообщил о второй масштабной атаке рф на нефтяные объекты

рф второй раз за два дня атаковала производственные объекты «Укрнафты». В результате ударов работа оборудования остановлена.

Об этом сообщил Председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Сергей Корецкий на странице Facebook.

Через два дня враг направил на объекты «Укрнафты» почти 100 шахедов.

«Второй день подряд россия целенаправленно атакует нефтегазовую инфраструктуру. Есть критические разрушения. Работа оборудования остановлена», — заметил Корецкий.

Он добавил, что спасатели и специалисты компании работают над ликвидацией последствий вражеских атак на нефтегазовую инфраструктуру.

«Сразу после этого начнутся восстановительные работы», — подытожил председатель правления НАК «Нафтогаз Украины».

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.