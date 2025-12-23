Массированная атака по энергетике: по всей Украине действуют аварийные отключения света
Сегодня, 23 декабря, в нескольких регионах Украины введены аварийные отключения электроэнергии в результате массированной российской ракетно-дроновой атаки на энергетическую инфраструктуру.
Об этом сообщила пресс-служба «Укрэнерго».
Аварийные отключения будут отменены после стабилизации ситуации в энергосистеме
Восстановительные работы начнутся сразу, как только это позволит ситуация безопасности.
В ДТЭК сообщили, что по команде «Укрэнерго» были применены экстренные отключения в Киеве, Киевщине и Днепропетровщине.
Также из-за сложной ситуации в энергосистеме, по указанию НЭК «Укрэнерго», были применены аварийные отключения электроэнергии в Харьковской и Винницкой областях.
Кроме того, в целях стабилизации ситуации в объединенной энергосистеме по указанию «Укрэнерго» по Запорожской области для промышленных потребителей были введены графики аварийных отключений. Также в регионе продолжают действовать графики почасовых отключений электроэнергии.
Как сообщили в «Укрэнерго» в 10:15, аварийные отключения света распространились на все украинские области.
«Во всех регионах Украины сейчас применяются аварийные отключения», — отметили энергетики.
В «Укрэнерго» напомнили, что графики почасовых отключений, обнародованные облэнерго ранее, на данный момент не действуют. Аварийные обесточения будут отменены сразу после стабилизации ситуации в энергосистеме.
Поделиться новостью
Также по теме
Цена нефти рф обвалилась до 34 долларов: причины
Массированная атака по энергетике: по всей Украине действуют аварийные отключения света
Украина запустила новые маршруты импорта газа
Евросоюз передал Украине из Литвы оборудование для ТЭС
Япония возобновит работу крупнейшей в мире АЭС
В правительстве снова обещают сократить отключение света