Массированная атака по энергетике: по всей Украине действуют аварийные отключения света

Энергетика
Сегодня, 23 декабря, в нескольких регионах Украины введены аварийные отключения электроэнергии в результате массированной российской ракетно-дроновой атаки на энергетическую инфраструктуру.
Об этом сообщила пресс-служба «Укрэнерго».
Аварийные отключения будут отменены после стабилизации ситуации в энергосистеме
Восстановительные работы начнутся сразу, как только это позволит ситуация безопасности.
В ДТЭК сообщили, что по команде «Укрэнерго» были применены экстренные отключения в Киеве, Киевщине и Днепропетровщине.
Также из-за сложной ситуации в энергосистеме, по указанию НЭК «Укрэнерго», были применены аварийные отключения электроэнергии в Харьковской и Винницкой областях.
Кроме того, в целях стабилизации ситуации в объединенной энергосистеме по указанию «Укрэнерго» по Запорожской области для промышленных потребителей были введены графики аварийных отключений. Также в регионе продолжают действовать графики почасовых отключений электроэнергии.
Как сообщили в «Укрэнерго» в 10:15, аварийные отключения света распространились на все украинские области.
«Во всех регионах Украины сейчас применяются аварийные отключения», — отметили энергетики.
В «Укрэнерго» напомнили, что графики почасовых отключений, обнародованные облэнерго ранее, на данный момент не действуют. Аварийные обесточения будут отменены сразу после стабилизации ситуации в энергосистеме.
Finance.ua
Энергетика
Payment systems