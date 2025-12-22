Япония возобновит работу крупнейшей в мире АЭС Сегодня 22:12 — Энергетика

Япония готовится к возобновлению работы крупнейшей в мире атомной электростанции, проведя в понедельник региональное голосование.

Такое решение стало переломным моментом в возвращении страны в атомную энергетику спустя почти 15 лет после катастрофы на Фукусиме.

Об этом сообщает Reuters

Известно, что АЭС «Кассивадзаки-Карива» находится примерно в 220 км северо-западнее Токио, и была среди 54 реакторов, которые остановили после того, как землетрясение и цунами в 2011 году разрушили АЭС «Фукусима-Даичи», что стало худшей ядерной катастрофой после Чернобыля.

После того Япония возобновила работу 14 из 33 оставшихся работоспособных реакторов, чтобы избавиться от зависимости от импортного ископаемого топлива.

«Кассивадзаки-Карива» станет первой АЭС, которая используется компанией Tokyo Electric Power Co (TEPCO), управлявшей аварийной АЭС «Фукусима».

Журналисты рассказали, что в понедельник ассамблея префектуры Ниигата проголосовала за доверие губернатору Хидео Ханазуми, который в прошлом месяце поддержал возобновление работы станции.

Несмотря на то, что законодатели проголосовали в поддержку Ханазуми, сессия ассамблеи разоблачила разногласия общины относительно возобновления работы объекта, несмотря на новые рабочие места и потенциальное снижение счетов за электроэнергию.

«Это не что иное, как политическое урегулирование, не учитывающее волю жителей Ниигаты», — отметил член ассамблеи, выступавший против возобновления работы, своим коллегам-законодателям перед началом голосования.

Также около 300 человек вышли на протесты с плакатами «Нет атомной энергии», «Мы против возобновления работы Кассивазаки-Карива» и «Поддержите Фукусиму».

УНІАН

