Украина запустила новые маршруты импорта газа

Украина совместно с соседними странами запустили два новых межгосударственных маршрута для импорта природного газа — Route 2 и Route 3 в рамках инициативы «Вертикальный коридор».

ExPro

«Регуляторы Украины, Молдовы, Румынии, Болгарии и Греции одобрили соответствующие совместные продукты бронирования мощностей для импорта природного газа», — говорится в сообщении.

Первые аукционы по новым маршрутам прошли в понедельник 22 декабря 2025 г., где предлагали к бронированию месячные мощности для импорта газа из Греции в Украину на январь 2026 г.

«Тем не менее, на аукционах компании не забронировали мощности для импорта природного газа, что может быть связано с малым временем для подготовки, поскольку продукты были одобрены лишь несколько дней назад», — пишет сайт.

Все операторы согласовали 25% скидку на стандартный месячный тариф, при этом ICGB и «Оператор ГТС Украины» предоставили 46% скидку, которая является самой высокой в ​​регионе. Предложение доступно только в качестве месячных продуктов и будет реализовываться через единый аукцион с фиксированной ценой.

Номинации возможны только на выход в Украину, без доступа к внутренним точкам других стран по маршруту.

«Route 2 предназначен для импорта LNG из терминала Alexandrupolis в Украину. Маршрут начинается в точке Amfitriti (около LNG терминала Alexandrupolis) оператора DESFA в Греции, будет проходить через интерконнектор Греция-Болгария, а дальше через Румынию и Молдову в Украину», — рассказывает сайт.

Для бронирования было предложено 4,89 млн куб. м мощностей в сутки. В то же время компании не забронировали мощности для импорта на январь.

Route 3 предназначен для импорта азербайджанского газа в Украину. Маршрут начинается в точке соединения IGB (Интерконнектор Греция-Болгария) с TAP (Трансадриатический газопровод) и дальше идет по тому же маршруту, что и Route 2 в Украину, говорится в сообщении.

Для бронирования было предложено 4,89 млн куб. м мощностей в сутки. В то же время компании не забронировали мощности для импорта на январь.

ExPro также пишет, что 22 декабря состоялся аукцион по бронированию мощностей по совместному продукту Route 1 — с греческого терминала LNG Revithoussa в Украину, который заработал еще в июле 2025 г.

С начала работы через этот маршрут импортировано уже более 60 млн куб. м природного газа, как свидетельствуют данные ExPro.

Для бронирования было предложено около 2,3 млн куб м мощностей в сутки на январь. По итогам аукциона компании не забронировали мощности для импорта газа по этому маршруту.

