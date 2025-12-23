Украина запустила новые маршруты импорта газа
Украина совместно с соседними странами запустили два новых межгосударственных маршрута для импорта природного газа — Route 2 и Route 3 в рамках инициативы «Вертикальный коридор».
Об этом пишет сайт ExPro.
«Регуляторы Украины, Молдовы, Румынии, Болгарии и Греции одобрили соответствующие совместные продукты бронирования мощностей для импорта природного газа», — говорится в сообщении.
Первые аукционы по новым маршрутам прошли в понедельник 22 декабря 2025 г., где предлагали к бронированию месячные мощности для импорта газа из Греции в Украину на январь 2026 г.
Читайте также
«Тем не менее, на аукционах компании не забронировали мощности для импорта природного газа, что может быть связано с малым временем для подготовки, поскольку продукты были одобрены лишь несколько дней назад», — пишет сайт.
Все операторы согласовали 25% скидку на стандартный месячный тариф, при этом ICGB и «Оператор ГТС Украины» предоставили 46% скидку, которая является самой высокой в регионе. Предложение доступно только в качестве месячных продуктов и будет реализовываться через единый аукцион с фиксированной ценой.
Номинации возможны только на выход в Украину, без доступа к внутренним точкам других стран по маршруту.
Читайте также
«Route 2 предназначен для импорта LNG из терминала Alexandrupolis в Украину. Маршрут начинается в точке Amfitriti (около LNG терминала Alexandrupolis) оператора DESFA в Греции, будет проходить через интерконнектор Греция-Болгария, а дальше через Румынию и Молдову в Украину», — рассказывает сайт.
Для бронирования было предложено 4,89 млн куб. м мощностей в сутки. В то же время компании не забронировали мощности для импорта на январь.
Route 3 предназначен для импорта азербайджанского газа в Украину. Маршрут начинается в точке соединения IGB (Интерконнектор Греция-Болгария) с TAP (Трансадриатический газопровод) и дальше идет по тому же маршруту, что и Route 2 в Украину, говорится в сообщении.
Для бронирования было предложено 4,89 млн куб. м мощностей в сутки. В то же время компании не забронировали мощности для импорта на январь.
ExPro также пишет, что 22 декабря состоялся аукцион по бронированию мощностей по совместному продукту Route 1 — с греческого терминала LNG Revithoussa в Украину, который заработал еще в июле 2025 г.
С начала работы через этот маршрут импортировано уже более 60 млн куб. м природного газа, как свидетельствуют данные ExPro.
Для бронирования было предложено около 2,3 млн куб м мощностей в сутки на январь. По итогам аукциона компании не забронировали мощности для импорта газа по этому маршруту.
Поделиться новостью
Также по теме
Украина запустила новые маршруты импорта газа
Евросоюз передал Украине из Литвы оборудование для ТЭС
Япония возобновит работу крупнейшей в мире АЭС
В правительстве снова обещают сократить отключение света
НКРЭКУ повысила тарифы на распределение газа для бизнеса: изменятся ли цены для населения
Почему графики отключений света могут меняться несколько раз в день