НКРЭКУ повысила тарифы на распределение газа для бизнеса: изменятся ли цены для населения

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, впервые с 2021 года пересмотрела тарифы операторов газораспределительных сетей на услуги по распределению природного газа для небытовых потребителей на 2026 год.

Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на заседание НКРЭКУ.

Как и когда будут расти тарифы

Повышение будет происходить в 2 этапа. Первый этап запланирован с 1 января 2026 года, второй — с 1 апреля 2026 года.

По расчетам НКРЭКУ, средневзвешенный тариф операторов ГРМ для небытовых потребителей с 1 января составит 1,56 грн за куб. м в месяц без НДС, а с 1 апреля вырастет до 1,89 грн за куб. м в месяц без НДС.

С апреля среднее повышение тарифов составит 62%. Около 50% этого роста связано с повышением заработной платы работникам операторов ГРМ, еще 12% обусловлены сокращением объемов распределения газа.

Повышение тарифов предусмотрено для почти 40 операторов газораспределительных сетей, большинству из которых тарифы не пересматривали с 2021 года. На уровень роста влияют объемы распределения газа, а также необходимые расходы по обслуживанию, содержанию и эксплуатации газораспределительных систем.

Тарифы для населения

В ходе заседания регулятора отмечалось, что тарифы на распределение природного газа для бытовых потребителей не меняются. Их повышение запрещено на период действия военного положения и в течение 6 месяцев после его завершения в соответствии с законом № 2479 об особенностях регулирования отношений на рынке природного газа и в сфере теплоснабжения.

Позиция рынка

Представители газораспределительной отрасли поддержали решение НКРЭКУ, но в то же время отметили, что даже после повышения тарифы не полностью соответствуют экономически обоснованному уровню.

Представители потребителей, в том числе предприятий горно-металлургического комплекса, назвали новые тарифы чрезмерными.

Тарифы у операторов

Согласно проектам постановлений, тариф оператора Гадячгаз с 1 января 2026 года вырастет в 1,5 раза с 1,99 грн до 3,14 грн за куб. м, а с 1 апреля почти вдвое — до 3,92 грн за куб. м.

Для Одессагаза тариф на первом этапе повысится с 1,09 грн до 1,65 грн за куб. м, а с 1 апреля — до 1,95 грн за куб. м.

Тариф Киевгаза сейчас составляет 0,32 грн за куб. м для всех потребителей. С 1 января он почти не изменится и составит 0,36 грн за куб. м, а с 1 апреля вырастет почти в 1,5 раза до 0,46 грн за куб. м.

