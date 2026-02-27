Украина и россия договорились о локальном перемирии в районе Запорожской АЭС
Украина и россия договорились о локальном прекращении огня в районе Запорожской атомной электростанции (АЭС) для ремонта резервных линий электропередачи.
Об этом в соцсети X проинформировало Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ).
20 февраля МАГАТЭ сообщало, что предложило россии и Украине остановить огонь, чтобы провести ремонт.
«В настоящее время действует еще одно локальное перемирие, достигнутое при посредничестве МАГАТЭ, с целью восстановления резервного энергоснабжения Запорожской АЭС напряжением 330 кВ», — говорится в сообщении.
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, которого процитировало агентство, сообщил, что сейчас ведутся работы по разминированию прилегающей территории, чтобы обеспечить безопасный доступ для ремонтных бригад.
Поделиться новостью
Также по теме
Украина и россия договорились о локальном перемирии в районе Запорожской АЭС
Фейковые «графики отключений»: украинцам рассылают письма от имени «Укрэнерго»
Украине требуется $90 млрд на восстановление энергетики — Минэнерго
США дали «зеленый свет» на перепродажу венесуэльской нефти Кубе
Возвращение к стабильным графикам отключения света в Киеве пока не прогнозируют
Украина впервые получит партию сжиженного природного газа через литовский терминал