Украина и россия договорились о локальном перемирии в районе Запорожской АЭС

Украина и россия договорились о локальном прекращении огня в районе Запорожской атомной электростанции (АЭС) для ремонта резервных линий электропередачи.

Об этом в соцсети X проинформировало Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ).

20 февраля МАГАТЭ сообщало, что предложило россии и Украине остановить огонь, чтобы провести ремонт.

«В настоящее время действует еще одно локальное перемирие, достигнутое при посредничестве МАГАТЭ, с целью восстановления резервного энергоснабжения Запорожской АЭС напряжением 330 кВ», — говорится в сообщении.

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, которого процитировало агентство, сообщил, что сейчас ведутся работы по разминированию прилегающей территории, чтобы обеспечить безопасный доступ для ремонтных бригад.

