0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Бельгия передала 4 генератора для помощи Киеву

Энергетика
2
Бельгия передала Киеву четыре генератора общей мощностью 1,62 МВт, которые будут использоваться для нужд коммунального предприятия «Киевтеплоэнерго».
Об этом сообщила пресс-служба Министерства энергетики, пишет «Европейская правда».
Читайте также
Заместитель министра энергетики Украины Валентина Москаленко во время передачи генераторов поблагодарила посла Бельгии Люка Якобса и директора бельгийского агентства по международному сотрудничеству Enabel в Украине Дирку Депре за оборудование и системную поддержку.
Читайте также
«Это не просто оборудование. Это своевременная и практическая поддержка, которая укрепляет устойчивость энергетической системы Украины тогда, когда наша критическая инфраструктура продолжает подвергаться постоянным атакам», — отметила Москаленко.
Ранее Киев получил от мэрии города-побратима Гамбурга 20 автономных источников питания. Это генераторы разной мощности — от 66 кВт до 110 кВт. Также из Германии пришло оборудование, необходимое для подключения генераторов.
По материалам:
Finance.ua
Энергетика
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems