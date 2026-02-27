Бельгия передала 4 генератора для помощи Киеву Сегодня 19:23 — Энергетика

Бельгия передала Киеву четыре генератора общей мощностью 1,62 МВт, которые будут использоваться для нужд коммунального предприятия «Киевтеплоэнерго».

Об этом сообщила пресс-служба Министерства энергетики, пишет «Европейская правда».

Заместитель министра энергетики Украины Валентина Москаленко во время передачи генераторов поблагодарила посла Бельгии Люка Якобса и директора бельгийского агентства по международному сотрудничеству Enabel в Украине Дирку Депре за оборудование и системную поддержку.

«Это не просто оборудование. Это своевременная и практическая поддержка, которая укрепляет устойчивость энергетической системы Украины тогда, когда наша критическая инфраструктура продолжает подвергаться постоянным атакам», — отметила Москаленко.

Ранее Киев получил от мэрии города-побратима Гамбурга 20 автономных источников питания. Это генераторы разной мощности — от 66 кВт до 110 кВт. Также из Германии пришло оборудование, необходимое для подключения генераторов.

