Украине требуется $90 млрд на восстановление энергетики — Минэнерго
Потребности Украины в восстановлении энергетики составляют 90,6 млрд долларов.
Об этом заявил первый вице-премьер-министр Украины — министр энергетики Украины Денис Шмыгаль во время разговора президента Владимира Зеленского с представителями международного бизнеса с участием советницы главы государства по экономическому развитию Христи Фриланд.
«По последней оценке Всемирного банка, потребности в восстановлении энергетики составляют 90,6 млрд долларов. Покрыть эти потребности только государственными инвестициями невозможно. Должны консолидировать силы через механизмы государственно-частного партнерства на взаимовыгодных условиях», — подчеркнул глава Минэнерго.
Ставка на частные инвестиции
Министр подчеркнул, что Украина предлагает бизнесу не только солидарность, но и конкретные инвестиционные возможности.
Среди ключевых направлений сотрудничества определены пять инвестиционных кластеров:
- системы накопления энергии (BESS) и гибкие резервы, необходимые для компенсации аварийных отключений и колебаний генерации;
- возобновляемые источники: C&I Energy, ветро- и гидроэнергетика, уменьшающие нагрузку на другие сектора генерации;
- гибкая газовая генерация: газопоршневые и газотурбинные установки, пикеры, когенерация;
- строительство локальных сетей Smart Grid для общин и критически важных объектов и предприятий;
- развитие агрегации — агрегаторы делают конкурентоспособными малых игроков — от домохозяйств с небольшими СЭС до сетевых VPP (Virtual Power Plants).
Глава Минэнерго подчеркнул, что государство создает понятные условия для партнерства и рассчитывает на скорый запуск конкретных решений.
«Мы заинтересованы в инвестициях в нашу энергетику, рассчитываем на общие проекты, мы должны сделать как можно больше к следующему отопительному сезону», — подчеркнул Шмыгаль.
