Потребности Украины в восстановлении энергетики составляют 90,6 млрд долларов.

Об этом заявил первый вице-премьер-министр Украины — министр энергетики Украины Денис Шмыгаль во время разговора президента Владимира Зеленского с представителями международного бизнеса с участием советницы главы государства по экономическому развитию Христи Фриланд.

«По последней оценке Всемирного банка, потребности в восстановлении энергетики составляют 90,6 млрд долларов. Покрыть эти потребности только государственными инвестициями невозможно. Должны консолидировать силы через механизмы государственно-частного партнерства на взаимовыгодных условиях», — подчеркнул глава Минэнерго.

Ставка на частные инвестиции

Министр подчеркнул, что Украина предлагает бизнесу не только солидарность, но и конкретные инвестиционные возможности.

Среди ключевых направлений сотрудничества определены пять инвестиционных кластеров:

системы накопления энергии (BESS) и гибкие резервы, необходимые для компенсации аварийных отключений и колебаний генерации;

возобновляемые источники: C&I Energy, ветро- и гидроэнергетика, уменьшающие нагрузку на другие сектора генерации;

гибкая газовая генерация: газопоршневые и газотурбинные установки, пикеры, когенерация;

строительство локальных сетей Smart Grid для общин и критически важных объектов и предприятий;

развитие агрегации — агрегаторы делают конкурентоспособными малых игроков — от домохозяйств с небольшими СЭС до сетевых VPP (Virtual Power Plants).

Глава Минэнерго подчеркнул, что государство создает понятные условия для партнерства и рассчитывает на скорый запуск конкретных решений.

«Мы заинтересованы в инвестициях в нашу энергетику, рассчитываем на общие проекты, мы должны сделать как можно больше к следующему отопительному сезону», — подчеркнул Шмыгаль.

