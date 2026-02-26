Украина впервые получит партию сжиженного природного газа через литовский терминал Сегодня 12:20 — Энергетика

Украина впервые получит партию сжиженного природного газа через литовский терминал

Как сообщил министр энергетики Денис Шмыгаль, Украина впервые получит партию сжиженного природного газа через терминал в литовской Клайпеде .

Группа Нафтогаз в сотрудничестве с литовской Ignitis Group обеспечит поставки 90 млн кубов до конца марта этого года.

«Диверсифицируем маршруты поставок. Усиливаем гибкость и устойчивость нашей системы. Это особенно важно на фоне ежедневных российских атак против нашей энергетической инфраструктуры. Спасибо Литве и партнерам за сотрудничество! Украина также работает над развитием других региональных маршрутов поставок, в частности Вертикального газового коридора», — написал он.

