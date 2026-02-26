0 800 307 555
ру
Украина впервые получит партию сжиженного природного газа через литовский терминал

Энергетика
1
Как сообщил министр энергетики Денис Шмыгаль, Украина впервые получит партию сжиженного природного газа через терминал в литовской Клайпеде .
Группа Нафтогаз в сотрудничестве с литовской Ignitis Group обеспечит поставки 90 млн кубов до конца марта этого года.
«Диверсифицируем маршруты поставок. Усиливаем гибкость и устойчивость нашей системы. Это особенно важно на фоне ежедневных российских атак против нашей энергетической инфраструктуры. Спасибо Литве и партнерам за сотрудничество! Украина также работает над развитием других региональных маршрутов поставок, в частности Вертикального газового коридора», — написал он.
Напомним, Киев получил от мэрии Гамбурга 20 автономных источников питания. Это генераторы разной мощности — от 66 кВт до 110 кВт. Также из Германии пришло оборудование, необходимое для подключения генераторов.
