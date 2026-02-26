США дали «зеленый свет» на перепродажу венесуэльской нефти Кубе Сегодня 22:04 — Энергетика

Минфин США разрешил перепродажу венесуэльской нефти Кубе

Министерство финансов США заявило, что разрешает перепродажу венесуэльской нефти Кубе при условии, что эти транзакции приносят пользу кубинскому частному сектору, а не коммунистическому правительству страны.

Об этом сообщает DW

Отмечается, что это произошло после того, как президент США Дональд Трамп отдал приказ ввести блокаду поставок топлива на Кубу, чтобы заставить ее изменить режим и провести реформы.

Условия лицензионной политики

Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США заявило, что «введет благоприятную лицензионную политику в отношении конкретных заявок на получение лицензий, требующих разрешения на перепродажу нефти венесуэльского происхождения для использования на Кубе».

Министерство финансов заявило, что эта «благоприятная лицензионная политика направлена ​​на транзакции, поддерживаемые кубинским народом, включая кубинский частный сектор (например, экспорт для коммерческого и гуманитарного использования на Кубе)». То есть транзакции, касающиеся кубинских военных, правительства или разведывательных служб, не будут подпадать под действие этой политики.

Энергетическая зависимость Кубы

Ослабление блокады США происходит на фоне остановки жизни на острове из-за нехватки топлива. Отключение электроэнергии на Кубе стало обычным явлением: больницы сокращают услуги, а собиратели мусора приостанавливают работу, что приводит к накоплению мусора в кубинских городах.

Изгнание американскими военными и похищение левого лидера Венесуэлы Николаса Мадуро в прошлом месяце стало огромным экономическим ударом для Кубы, поскольку Венесуэла является ключевым поставщиком нефти на Кубу.

В дополнение к ограничениям на поставку нефти на Кубу США поддерживают широкое эмбарго на торговлю и коммерцию с Кубой с 1962 года.

Укрінформ По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.